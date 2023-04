Els Agents Rurals justifiquen el tancament de Montserrat per la complicada evacuació en cas d'incendi

Accés obert al santuari

Resignació entre els usuaris

Elsasseguren que el tancament deld'aquest cap de setmana es duu a terme per lesdavant d'un eventual. El massís estarà tancat com a mínim dissabte i diumenge en trobar-se per primer cop en la història en un mes d'abril en el, amb una previsió de calor i fort vent que se sumen a la sequera acumulada per la falta de pluja. La mesura afecta els quatre municipis de la zona,. Aquest dissabte els agents es troben en els punts estratègics d'accés al parc per informar excursionistes i ciclistes de la prohibició, que si vulneren comportarà denúncies i sancions.El Parc Natural de Montserrat s'ha llevat aquest dissabte matí ambper prohibir el pas i els 37desplegats, en què s'explica al visitant l'elevat risc d'incendi en tot l'entorn. És la zona amb major afectació del país, amb un nivell 3 del Pla Alfa, el més alt dels previstos, davant d'una situació que per aquest cap de setmana es preveu complicada, tot i la baixa temperatura registrada a primera hora i el cel rúfol."Estem en unaque s'explica per una sequera persistent que fa que la vegetació estigui molt seca, i s'espera un fort vent, bàsicament de mestral i ponent", detalla el cap de guàrdia d'Agents Rurals,. Per aquest motiu s'hi han restringit els accessos a l'entorn natural a tot el massís, donat que en cas d'incendi seria molt complicat organitzar una evacuació de les persones que puguessin estar practicant escalada o d'excusió.Aquest dissabte i diumenge s'ha desplegat un dispositiu en què hi participen Agents Rurals, el, lesi les policies locals dels municipis afectats. A més, es faràamb helicòpters."S'han senyalitzat els accessos al massís amb cintes i rètols, i els que facin cas omís i hi entrin estaran cometent una infracció administrativa relacionada amb la prevenció d'incendis forestals, i", adverteix Garcia. Arreu del país, hi ha 30 comarques amb elevat risc d'incendi on s'han suspès totes les autoritzacions per activitats relacionades amb foc, com ara cremes agrícoles o focs d'esbarjo, afectant uns 290 municipis.Aquest és el primer cop que es tanca l'entorn natural del massís deen un mes d'abril. L'any passat, aquesta situació es va produir en 17 ocasions, però la primera no va arribar fins el 14 de juliol i durant 8 dies consecutius davant del risc d'incendi forestal.No obstant, l'accés per carretera, l'aeri i el cremallera està garantit, de manera que. "Tot aquell qui vulgui beneir la palma aquesthi podrà accedir", assegura el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat,, que admet que una decisió com la de tancar l'entorn els afecta, però que destaca que no hi ha cap més remei.Els informadors que s'han ubicat als accessos del parc s'encarreguen des de primera hora deque preveien passar un dia a l'entorn de la muntanya. És el cas de dos escaladors, que s'han trobat amb un grup d'ADF a la zona mateixa del santuari, i que els han explicat que serà impossible dur a terme aquesta pràctica durant tot el cap de setmana.Grups sencers d', alguns d'ells estrangers, han hagut de girar cua, carregats amb menjar i aigua amb la previsió de fer llargues caminades per l'entorn natural."Feia temps que no venia, i ara no sé quan hi podré tornar", deia una visitant, l'Alba, resignada. "Ens feia molta il·lusió, però haurem de", deia l'Anna, una altra noia que també ha hagut de desfer les seves passes.Tot i el tancament, la zona del santuari s'ha omplert de gom a gom un dissabte més, a mesura que els núvols deixaven pas al sol i la temperatura ha anat pujant. Si no hi ha canvis,i l'accés al massís es reobriria novament al public.