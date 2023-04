El CE Manresa visita un Ibiza que porta vuit partits sense guanyar

Eljugarà diumenge a les 12 del migdia a l'estadi Can Misses 3 davant l'un partit molt important per confirmar la seva lluita per ser a les places de promoció d'ascens. Els illencs són avantpenúltims a la classificació, són l'equip més golejat del grup i porten vuit jornades sense conèixer la victòria.Per contra, el, tot i ser el penúltim classificat i l'equip menys realitzador de la segona volta, es manté a un sol punt de les posicions que donarien plaça per, en un garbuix de cinc equips separats per només dos punts.Els manresans només han encaixat un gol en les darreres cinc jornades, però en totes elles no han passat de l'empat, un fet que dona raó de ladels homes de Ferran Costa, però que també evidencia la sevade cara a la porteria contrària.L'Ibiza, tot i els seus últims mals resultats, en els seus dos darrers desplaçaments ha empatat al camp deli del, dos equips que es troben per davant dels blanc-i-vermells, tot i que a casa ha tancat els seus dos darrers enfrontaments amb el mateix resultat de 0-3, contraEl CE Manresa es desplaça a Eïvissa