El bus urbà de Manresa supera els 2,3 milions d'usuaris en un any

Reducció de tarifes, títols gratuïts, més freqüències i millores de les parades

Reducció de tarifes: la T-10 actualment costa 4,55 € i, la T-Mes, 16 €

Increments de freqüències en horaris escolars i dies no lectius.

Entrada en servei de la T-jove18, títol gratuït propi de Manresa, per als joves d'entre 16 i 18 anys.

Increments de servei en festius, amb noves parades com el Parc de l'Agulla i els Trullols.

Millores de les parades, amb més marquesines, més andanes i més panells informatius de pas dels busos a temps real.

Campanyes específiques on es convida a usuaris no habituals a utilitzar el bus (Festa Major, Nadal, Comerç obert, Fires, Sant Jordi...).

Aposta per la sostenibilitat, amb l'estrena de busos elèctrics, com a millora ambiental a la ciutat.

Eldeha assolit aquest primer trimestre del 2023 la xifra interanual rècord de viatgers, tot trencant d'aquesta manera elque hi havia registrat fins ara, l'any 2008. En concret, el període comprès entre l'a bril de 2022 i el març del 2023 supera per primera vegada els 2,3 milions d'usuaris en un any, amb un total de 2.319.621.La xifra millora la que hi va haver el mes passat, en el període comprès entre el març del 2022 i el febrer del 2023, quan ja es va assolir també aleshores el rècord interanual: 2.264.886 viatgers. Fins ara, las'havia donat l'any 2008, amb 2.246.557 viatgers en un any. Des d'aleshores, fins ara, per tant, mai no s'havia superat aquesta xifra.Aquest mes de març, en concret, el bus urbà de Manresa ha portat més viatgers que mai: 266.120 (amb dades fins al 30 de març, incloent-hi l'estimació per al 31 de març). La xifra supera el rècord mensual, que s'havia donat el novembre passat, amb 226.202 viatgers. La dada d'aquest març, a més, ha crescut un 29% en relació al març del 2022. Durant aquest març, a més, s'han superat elsi, en cinc dies concrets, fins i tot, s'ha passat dels 11.000.Aquestes bones xifres s'expliquen per lesque s'han pres al bus urbà de Manresa els darrers anys i al bon servei que es presta, qualificat pels usuaris any rere any en notes properes al 8 (quantificades sobre 10). Algunes de les mesures han estat les següents:Les estadístiques d'aquest principi del 2023 superen les del 2022, un any que ja va ser molt bo i que va servir perque hi havia abans de la pandèmia.