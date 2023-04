Cardona té una de les ràtios més baixes de fets delictius del país

Cardona, per sota de la ràtio de fets delictius

Reforçar la presència de Mossos i suport a la Policia Local

Acte de reconeixement a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Cardona va celebrar, divendres al matí, lapresidida per l'alcalde,, que va estar acompanyat del conseller d'Interior,. Hi van assistir, a banda de regidors de la corporació i la delegació del Govern de la Catalunya Central, representants dels cossos d'emergència i seguretat que intervenen al municipi: Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers, Agents Rurals, Protecció Civil Cardona, CAP Cardona i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). En la trobada, es va posar de manifest la bona coordinació entre els agents que intervenen al municipi.Sobre la taula s'hi van tractar qüestions de seguretat. Es van posar de relleu les dades de seguretat a la vila, que situen Cardona en una, molt per sota de la mitjana de Catalunya, amb 74 fets per 1.000 habitants, segons va assenyalar el conseller d'Interior. Lessón el delicte que més es produeix al municipi (42,6%) i augmenta notablement respecte els darrers anys.Els darrers dos anys ha incrementat el número d', amb centenars d'actuacions i l'atenció d'un miler llarg de trucades. En aquest sentit, l'alcalde va traslladar un agraïment a la"per la seva tasca i compromís".Malgrat la baixa ràtio de delictes, l'alcalde, Ferran Estruch, i el regidor de Seguretat Ciutadana,, van posar de manifest i traslladar al Departament d'Interior la necessitat de reforçar la Policia Local, per disposar dels recursos necessaris per treballar amb les condicions que es requereixen, així com construir un nou model policial que reforci als cossos de seguretat local de petits municipis com araEstruch va aprofitar l'ocasió per demanar, també, un reforç de la presència dedurant els propers mesos al Bages Nord, a l'àrea de Cardona i entorns i augmentar la coordinació amb la Policia Local per reforçar la percepció de seguretat al municipi. En aquest sentit, el conseller va manifestar el compromís del departament en aquestes dues demandes i va anunciar que a l‘estiu s'incorporaran 800 mossos més, que permetran assolir més i millor presència.Posteriorment, al saló de sessions del consistori, es va celebrar un acte de reconeixement a la feina i el compromís de l'Associació de Voluntaris dede Cardona. L'acte, presidit per l'alcalde i el conseller d'Interior, i amb la participació del regidor de Protecció Civil i de la directora general de Protecció Civil de Catalunya, va servir per fer entrega d'unes rèpliques de laque van ser condecorats per la Generalitat de Catalunya, fa dos anys, tots els voluntaris de Protecció Civil.L'alcalde va remarcar la importància de la continuïtat de la tasca de Protecció Civil al municipi: "Va més enllà del voluntariat, és un compromís amb els cardonins i cardonines de", va remarcar Ferran Estruch, qui va agrair a cadascun dels voluntaris i voluntàries la tasca al capdavant de l'entitat, especialment al cap,