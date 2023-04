La 8a Marxa del Pelegrí, que es farà el 16 d'abril, ja ha completat la meitat de les inscripcions

Amb més de la meitat de les inscripcions ja completades, laes prepara per a la seva vuitena edició, programada pel 16 d'abril de 2023. Per aquesta edició, hi ha previstes tres opcions: la primera, de 26 quilòmetres, comença ai acaba a. La segona modalitat és una ruta circular de 15 quilòmetres per l'. Finalment, la modalitat més curta, la de 8 quilòmetres entre Montserrat i, ja té totes les places ocupades. Per inscriure's a qualsevol de les altres modalitats es pot visitar l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) o la web de Manresa 2022 Dimecres passat es van reunir a l'alguns dels principals agents que col·laboren en l'organització de la Marxa del Pelegrí, mostrant així el treball en comú entre els diversos municipis pels quals transcorre la darrera etapa del Camí Ignasià. Entre les persones assistents hi havia, regidor de Turisme i Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Manresa;, alcaldessa de Castellbell i el Vilar;, regidor de Turisme i Comerç de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar;, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat;, directora adjunta de l'Oller del Mas;, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, i la representació tècnica municipal d'Esports i Turisme, encarregada de l'organització executiva de la caminada popular.La trobada ha servit per ultimar els darrers detalls organitzatius de la Marxa abans del parèntesi de Setmana Santa i s'ha aprofitat per presentar la que serà lade l'edició d'enguany, amb la qual seran obsequiats tots els participants.La Marxa del Pelegrí és una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa i la, una proposta per posar de manifest el valor visual, natural, esportiu i patrimonial del, sobretot el del darrer tram, en el qual es pot gaudir de paisatges i indrets inspiradors com Santa Cecília o l'Oller del Mas. La Marxa esdevé un dels llegats de, un projecte centrat a enfortir la ciutat i la seva projecció turística, sobretot a partir del Camí Ignasià i d'un seguit valors bastats en l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat.La Marxa del Pelegrí compta amb dos, la Fundació La Caixa i SPAR, i un seguit de col·laboradors que ajuden a fer realitat la Marxa: Ajuntament de Castellgalí, Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Ajuntament de Monistrol de Montserrat, Ajuntament de Marganell, Patronat de la Muntanya de Montserrat, Bages Turisme, Oller del Mas, Grup Sardanista Dintre el Bosc, Centre Excursionista de la Comarca del Bages i Marsi Guies.