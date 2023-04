L'antifeixisme del Bages es torna a desplegar davant la reaparició de Vox

El diputat de Vox, Joan Garriga, amb les alcaldables a Sant Vicenç i Manresa, Inma Mojarro i Inma Cervilla. Foto: Pere Fontanals

presentarà llista ade cara a lesdel 28 de maig. Aquest dissabte ho ha fet públic el portaveu de la formació al Parlament i president local a Barcelona,, davant de la cridòria d'un centenar d'que s'ha tornat a desplegar davant la carpa que ha muntat Vox a la plaça de Crist Rei. El missatge del candidat d'extrema dreta no s'ha pogut escoltar ni usant la megafonia.A Manresa repetiran alcaldable amb, que a les eleccions de 2019 va apitanejar lade les deu que van concórrer a les eleccions. Cervilla també havia encapçalat la llista de la xenòfobaa les eleccions deel 2015 iel 2011, sense, tampoc, no aconseguir entrar a cap dels dos ajuntaments. Cervilla és esposa de l'exregidor i portaveu de PxC a l'Ajuntament de Manresa. A Sant Vicenç de Castellet, la formació racista presentaràVox ha muntat carpa a la plaça Crist Rei de Manresa i, com abans de les darreres eleccions autonòmiques , simpatitzants antifeixistes s'han concentrat al seu davant per dir-los quea través de càntics, consignes i el. A la carpa espanyolista s'hi han situat una vintena de persones, entre els habituals de la formació a la comarca, gent grani simpatitzants de formacions marcadament nazis, com, que havia estat membre del(MSR) i que va estar processat per unper atacar un centre de menors no acompanyats.Una important presència policial delsha separat la carpa dels manifestants en una confrontació que no ha passat de les paraules: cridòria d'uns i actitud xulesca dels altres.