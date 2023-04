El Baxi Manresa buscarà un triomf que l'acosti a la permanència

Elrebrà el(diumenge, 17.00h. Movistar Deportes) entremig dels dos duels contra el. Els bagencs tenen una bona oportunitat per consolidar el seu bon moment a lai enviar una senyal a la resta d'equips que vèncer alserà una empresa difícil per a tothom. La vint-i-cinquena jornada de l'pot marcar força. Sobretot, si el Baxi Manresa aconsegueix la victòria. Els rivals més propers tenen partits complicats. Eljuga a la difícil pista del, elvisita el, mentre que eles desplaça aLes dificultats per al Baxi Manresa van començar dijous quan l'equip bagenc no va poder tornar de Tenerife per culpa deque l'havia de tornar cap a casa. La conseqüència ha estat allargar un dia més l'estada a lesamb entrenament a la platja inclòs.explica sobre aquesta particular sessió que "feia bon dia i no teníem roba per anar a entrenar. Tampoc sabíem si tindríem pista. Vam aprofitar per trencar la dinàmica i estar junts". Aquest contratemps ha modificat el. El Baxi Manresa tenia previst entrenar divendres al matí i tenir lliure la tarda i, en canvi, ho hagut de fer al revés. Martínez creu que estarani que als seus jugadors els pot faltar una mica d'energia però "tenim la sort que juguem a casa i esperem que aquesta energia vingui de la grada". El tècnic té l'únic dubte deque es troba afectat d'un procés febril. La participació del pivot dependrà de la seva recuperació.Martínez no fa massa cas dels objectius del Monbús Obradoiro ni de la ratxa de mals resultats de les últimes setmanes del quadre gallec i prefereix centrar-se en la lluita particular del seu equip. "A nosaltres ens pertoca la lluita de la part de baix i hem d'estar preparats peri contra qui sigui. Aquesta setmana ho vam intentar contra el Tenerife i no va poder ser. Ara, ho hem d'intentar el diumenge", ha analitzat l'entrenador del Baxi Manresa abans d'enfrontar-se a un Monbús Obradoiro que "ha fet molt bé les coses i exigeix molt en l'aspecte físic".Comptant aquesta jornada, queden deu partits per acabar lade la Lliga Endesa i el Baxi Manresa també juga en altres pistes. Martínez fa un cas relatiu dels partits dels equips que estan a la zona baixa de la classificació. "Hem d'estar pendents només de nosaltres. Però és evident que siés una bona notícia i si guanyen és dolenta. Però l'important és el què fem nosaltres. Depenem del nostres joc, de les nostres victòries i les nostres derrotes", ha comentat el tècnic de l'equip manresà.El Monbús Obradoiro és el desè classificat de la Lliga Endesa amb onze victòries i tretze derrotes. Els gallecs no es troben en el seuja que han perdut cinc dels darrers set partits que han jugat. Però això pot ser una arma de doble fil. Tant pot donar una empenta extra a l'equip dirigit perper no perdre més terreny o els pot carregar de gestió., escorta del Monbús Obradoiro, va declarar en un acte davant els mitjans que espera un partit difícil al Nou Congost. "És un equip complicat, especialment a casa seva. Vam aconseguir la victòria a la primera volta, però aquest cap de setmana tindrem un partit difícil fora. Jugar fora de casa és sempre difícil però en el cas del Manresa, a més, tenen un gran ambient i una gran afició", ha valorat.Daniel Hierrezuelo, Francisco Araña i Cristóbal Sánchez Cutillas arbitraran el partit.