Althaia crea un curs únic al món per detectar càncers colorectals amb el finançament de La Marató de TV3

Finançat parcialment en el marc de La Marató del 2018

Un assaig clínic com a aval científic del curs

Implicació d'experts de prestigi internacional

Més d'un centenar ded'arreu de l'Estat espanyol s'han inscrit alque han dissenyat professionals de laper millorar laen el marc del projecte de recerca que desenvolupa la institució amb el. Es tracta d'que ajudarà els especialistes a determinar, mitjançant una colonoscòpia, quina és la millor forma d'extraure els, siguin benignes o malignes, i, així, evitar proves i, un fet que pot suposar un abordatgeper als pacients en aquells casos en què sigui possible. En paral·lel, s'ha obert unper validar científicament aquesta nova eina formativa.L'investigador principal del projecte és el Dr., digestòleg d'Althaia i coordinador del Gastrointestinal Oncology, Endoscopy and Surgery (GOES) research group. Segons explica, elprincipal d'aquesta formació és que els professionals aprenguin amitjançant unaper fer colonoscòpies, la, que proporciona les imatges que permeten predir amb precisió quins pòlips del còlon són malignes. L'ha demostrat que el diagnòstic òptic amb zoom o magnificació permet predir lai, per tant, ajuda a decidir el tractament més adient en el mateix moment de la realització de la colonoscòpia.La formació adquirida en aquest curs permetrà estalviar cirurgies als pacients amb pòlips benignes o bé càncers en una fase incipient, ja que aquestes lesions s'extreuen per. A més, un aprenentatge que permeti identificar amb precisió un pòlip maligne en un estadi més avançat pot ajudar a evitar proves i complicacions innecessàries, per prioritzar en aquests casos la cirurgia convencional.Aquesta tecnologia d'endoscòpia avançada, que s'ha desenvolupat al, està disponible des de fa poc temps a nivell internacional. En aquest sentit, és la primera vegada que se sistematitza l'aprenentatge d'aquesta matèria de forma estructurada. Per tant, el curs, que s'anomena, permetrà difondre el coneixement per decidir el tractament més adient dels pòlips.En aquests moments, la formació està només a disposició dels especialistes que participen en l'assaig clínic, però és previst que més endavant es posi a l'abast de qualsevol metge endoscopista del món que vulgui formar-se en aquest camp.La Fundació Althaia va rebre perfinançament de la Fundació de La Marató de TV3 per dur a terme aquest projecte de recerca. Va ser un delsque van rebre una subvenció de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio en l', que va tenir el càncer com a tema central.El projecte seleccionat,, consta de dos subprojectes, els investigadors principals dels quals són el Dr. Ignasi Puig, d'Althaia, i la Dra., de l'Hospital Clínic - IDIBAPS, ambdós experts en digestologia.En paral·lel a la formació, es desenvolupa l'assaig clínic, que té per objectiu mesurar, durant un any, laper predir la invasió profunda en pòlips colorectals en la pràctica clínica habitual i, a la vegada, avaluar els resultats del curs. Els participants en el projecte han d'introduir en una base de dades informació sobre diferentsi els resultats sobre el tractament realitzat.S'han establertper comparar l'eficàcia de la formació. Tots els participants registren, durant dotze mesos, les característiques de les lesions i els resultats clínics rellevants en els pacients. La meitat realitzen el curs després de sis mesos, i l'altra meitat, un cop finalitzat el registre de dades. Així, es vol comparar si la realització del cursdel professional i, en conseqüència, els resultats clínics dels pacients. A data d'avui,El projecte, que porta per títol, es porta a terme en el marc de l'activitat del, un grup de recerca de l'(IRIS-CC) recentment acreditat per l'(AGAUR) que està liderat per professionals d'Althaia.Els continguts clínics del curs han estat desenvolupats pel Dr. Ignasi Puig, adjunt al Servei de Digestologia d'Althaia i coordinador del GOES, que es va formar en aquesta tècnica en una estada al, i pel Dr., investigador del grup de recerca i digestòleg delEl projecte, que és el resultat de, ha comptat amb la col·laboració dels departaments de Recerca i Innovació, Anatomia Patològica, Transformació Digital, Comunicació i Assessorament Jurídic de la Fundació Althaia. L'equip ha estat coordinat per la Technical Project Manager del GOESL'estratègia pedagògica del curs, que inclou tant teoria com pràctica, és totalment. Està format perque contenen múltiples exercicis amb vídeos i imatges registrats per un panel de tutors internacional, dels Estats Units, Japó, Regne Unit i Espanya. El curs dona l'oportunitat a l'alumnat d'assistir aamb els tutors experts en la matèria amb un màxim de 10 participants per sessió, cosa que permet garantir laUna vegada completades totes les activitats i la prova final, els alumnes reben unaque inclou l'aval de l'