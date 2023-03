​L'Associació de Comerciants del Carrer Barcelona s'associa a la UBIC

"Un pas més" cap a la vertebració del comerç de Manresa

L'és l'últim soci que s'ha incorporat a la, la. Les dues entitats han firmat un acord en què l'associació comercial de la capital del Bages per excel·lència prestarài representació a l'entitat del carrer Barcelona.Segons, president entrant dels comerciants del carrer Barcelona en substitució d'Alba Ferrer, "la nostra és una entitat no professionalitzada, i necessitàvem assegurar elper no perdre aquest finançament". En aquest sentit, assenyala, "ara podrem centrar-nos molt més en les". De fet, Espelt avança que com a entitat s'han marcat l'objectiu d'oferir més activitats de cara l'últim trimestre d'aquest 2023 iper l'enllumenat nadalenc.Per la seva banda, la presidenta de la Unió de Botiguers de Manresa,, ha explicat que el 2019, "la UBIC va incloure als estatuts laamb l'objectiu de treballar cap a una". Tot i que aquesta ha estat l'eina que han fet servir ara les dues associacions per fixar la seva col·laboració, l'entitat comercial no descarta, com podria ser unaLes diferents associacions de comerciants de la ciutat van encetar el camí de la col·laboració durant l'amb unai amb la creació de la marca. Des d'aquell moment, s'ha treballat en diferents projectes, com la campanya comercial de maig i la del Nadal de 2022 o l'elaboració d'undel comerç als partits que concorrin a les eleccions municipals de 2023.En aquest marc de col·laboració, la integració de l'Associació de Comerciants del carrer Barcelona a la UBIC Manresa suposa, segons l'entitat,