Aquestes són les tres actuacions que permetran a l'Ajuntament de Manresa estalviar més de 134.000 euros

Bufalvent i piscines municipals

Inversions emmarcades en el projecte Renovables 2030

Laha concedit un ajut d'per a l'execució de diferentsende Manresa. L'actuació subvencionada més important és la instal·lació d'unaque cobrirà les necessitats deen època de fred i d'aigua calenta durant tot l'any del, el, els, els(a tocar del rocòdrom) i l'del Congost.L'objectiu, explica el consistori, és, de gas natural, "per una xarxa de calor alimentada amb". Per abastir les necessitats tèrmiques dels cinc punts esmentats, és previst que s'instal·lin dues calderes queamb un sistema de regulació per operar "de la forma més òptima segons la demanda", asseguren. Amb aquesta actuació es preveu generartèrmica municipal en prop de 13.000 euros anuals i. El cost del projecte en qüestió ascendeix a, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona 1.247.200, i la resta van a càrrec de l'Ajuntament de Manresa.Una altra de les actuacions subvencionades és la instal·lació fotovoltaica que s'ubicarà a la coberta deldel polígon industrial de. Aquesta infraestructura produirài abastirà la mateixa nau i l'. L'actuació contribueix a "millorar la sostenibilitat del conjunt del polígon", on fa poc temps que s'hi ha constituït la, la primera comunitat energètica en un polígon industrial de Catalunya, promoguda per l'amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat.Amb aquesta instal·lació fotovoltaica, el consistiori aconseguirà uni es reduiran en 64 tones les emissions de CO2 a l'atmosfera. El cost d'execució del projecte és de, dels quals la Diputació de Barcelona en sufragai la resta van a càrrec de l'Ajuntament de Manresa.El darrer projecte recolzat econòmicament és el de l'ampliació de la instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum a les, que generarà 142.339 kWh anuals. Amb aquesta actuació, es preveu uni una reducció de les emissions de CO2 en més de 68 tones a l'any. El cost d'execució és de, dels quals la Diputació de Barcelona en subvenciona. La resta, igual que en els altres casos, anirà a càrrec de l'Ajuntament.La Diputació de Barcelona inverteix prop deen fotovoltaiques i comunitats locals d'energia, biomassa i xarxes de calor, i enllumenat eficient amb el projecte, que ja ha atès prop de. El seu impacte es tradueix en unaen la factura energètica dels ajuntaments, una producció estimada de 118.000 MWh a l'any i un estalvi de més de 50.400 tones de gasos amb efecte d'hivernacle. Des de la Diputació asseguren que aquest projecte suposa, per al conjunt dels ajuntaments de la província, assolir una