L'Ajuntament de Manresa rep el fons bibliogràfic de l'alcalde republicà Francesc Marcet Artigas

L'alcalde de Manresa,, i les senyoresen qualitat de propietàries, van signar, dijous, undelsa favor de l', amb destí a l'. L'acte de signatura va comptar, també, amb l'assistència de la regidora de Cultura,; del director de l'Arxiu Comarcal del Bages,, i altres membres de la família Marcet-Dalmau.El fons bibliogràfic era propietat del matrimoni constituït per la-filla de l'alcalde republicà de Manresa, Francesc Marcet Artigas- i-republicà presoner de camps franquistes i germà del deportat mort en camps nazis Jesús Dalmau- i està constituït en bona part per lade l'alcalde Marcet, home de gran cultura i sensibilitat que va encapçalar l'Ajuntament de la capital del Bages en dues etapesSegons els historiadors de l'de Manresa, el fons que es dona és un conjunt de, alguns dels quals molt difícils de trobar després de les. El fons té un doble valor: d'una banda, bibliogràfic, i de l'altra local, per constituir la biblioteca de qui fou l'alcalde republicà de la ciutat, que va patir uni unainclement.El fons està format peri la donació es fa a l'Ajuntament de Manresa en benefici de la ciutat i per a la preservació idel fons amb la condició que es respecti la seva integritat i que es dipositi a l'Arxiu Comarcal del Bages.