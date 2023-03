El CR TEA CC presentarà diumenge l'àlbum il·lustrat que ha publicat per celebar el seu desè aniversari

Un centre referent

Elcelebrarà,, el seu desè aniversari, coincidint amb el. Ho farà en un acte a la sala petita del Kursaal que servirà per presentar, unque conté deu relats de deude casa nostra (com Isaac Bosch, Antoni Dalmases, Anna Cabeza, Imma Cortina o Anna Fité), acompanyats de les il·lustracions dede la talla de Mercè Arànega, David Castro, Joma o Arnal Ballester, i que el que busca és esdevenir unper a les escoles que volen explicar la, així com una eina per ajudar les famílies a entendre millor el10 anys, 10 contes és una obra que fusiona, oferint al lector un ventall d'aventures tan variades com apassionants. Algunes d'elles transcorren en un món totalment, mentre que altres són més, amb animals com a protagonistes. Abans de cada relat, la psicòloga Sandra Tarrés fa un breu apunt al voltant d'alguna de les característiques de les persones amb el Transtorn de l'Espectre Autista.L'edició d'aquest recull de contes il·lustrats ha anat a càrrec de, tot i que el finançament per tirar-lo endavant s'ha aconseguit gràcies a unaque les mares i pares sòcies del CR TEA CC van impulsar i que ha comptat amb. En total, l'entitat va acabar reunint, un 8% més del que demanava.La presentació d'aquest diumenge al Kursaal començarà a lesi comptarà amb la presència dels autors i il·lustradors que han donat vida a la publicació.El Centre de Recursos en Trastorn de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (el CR TEA CC) és un delsque té el nostre país a nivell d'atenció i acompanyament tant a infants i joves que pateixen aquesta, com a les seves famílies i entorn més proper. Va néixer el mes dede la mà d'un grup molt reduït de mares i pares amb ganes de trobar espais on fer teràpia grupal adaptats a les necessitats dels seus fills i filles. Una de les preocupacions més manifestades quan quedaven era la de l'per a infants amb TEA; un cost que cobreixen els ajuts a lai la, però que com que tarden tant en arribar, no eviten laAixí doncs, i fent-se seva la mítica Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la muntanya, aquelles mares i pares van aconseguir, gràcies a l'Ajuntament de Manresa, unen què van començar a posar en marxa teràpies diverses encarades a menors d'edat amb TEA. Al començament només obrien unes hores els dissabtes; a dia d'avui,: de dilluns a divendres de deu del matí a una del migdia i de tres a set de la tarda. També obren dissabte al matí.Actualment, el CR TEA CC acull una setantena de famílies, que vetllen per al bon funcionament de l'equipament i peri fer pedagogia al voltant del Trastorn de l'Espectre Autista. En aquest sentit, al llarg d'aquests deu anys de vida, han organitzat diverses activitats icom actuacions de teatre musical, concerts o tornejos de futbol. A més també han publicat els llibres