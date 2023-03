Cinquanta artistes internacionals seran a Manresa en un cinquè Batecs que canviarà d'ubicació

Tret de sortida al Casal de les Escodines

Propostes participatives

Els espectacles: qui, què, quan i on

Dissabte 15

Crist Rei

Els dies, Manresa acollirà una nova edició del, que omplirà de ritme i moviment el centre de la ciutat. En total, la cinquena entrega d'aquest singular esdeveniment reunirà un total de, que aplegaranvinculats al món de la dansa. Enguany, les activitats principals al carreri passaran a celebrar-se a lai al, que entre el dissabte 15 a la tarda i el diumenge 16 al matí, acolliran nou muntatges amb la música i l'com a protagonistes.A banda de les actuacions, el Batecs també inclourài un. En aquesta edició, l'eix temàtic del festival gira entorn del lema. En aquest sentit, les propostes escèniques ressaltaran la importància d'imaginaris que ens ressonen col·lectivament.El Festival Batecs és organitzat per l', a través de la regidoria de Cultura i Festes, i, i és coordinat per la(PDCC). Té el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Enguany es compta, a més, amb la col·laboració de, laLa programació començarà el divendres 14 d'abril amb, sorgides de la convocatòria, que ha escollit els artistesperquè portin a escena les seves creacions. El primer ho farà a dos quarts de vuit del vespre amb la peça. La segona, mitja hora més tard, interpretaràEl dissabte 15 d'abril l'activitat començarà, amb tallers, laboratoris i workshops que aproparan el treball artístic dels ballarins i creadors. A la tarda, la ballarinaoferirà la performance, que, en clau de, s'estendrà en forma de mostrades de Sant Domènec fins a Crist Rei. Per la seva banda,dirigiran, una dinàmica en la qual aproparan al públic les bases i pilars del seu treball,. Tant per a una proposta com per a l'altra, cala través d' aquest enllaç La plaça de Crist Rei i el Pati del Kursaal acolliran en totalentre el dissabte a la tarda i el diumenge al matí. Us els desgranem.

We all live in a Box, d'Ambae Company - 18:00

* Espectacle amb dues ballarines, un músic en directe i una escenografia plena de simbologia, que reflexiona sobre com vivim les nostres vides i com pensem que haurien de ser.



Scotoma, de Clémentine Télesfort i Lisard Tranis - 18:30

* Estàs mirant, però què veus realment? Scotoma ens parla de l'atenció. Una invitació a reflexionar sobre el que la captura i la dirigeix. Podem percebre el què passem per alt i notar el què està ocult a primera vista?

Pati del Kursaal

Diumenge 16

Crist Rei

Pati del Kursaal

* Inspirada en la idea del 'secret versus sagrat', dues paraules molt presents en la mitologia, explica com tendim a ocultar els nostres secrets i a amagar allò que és sagrat. Com a individus, aquests dos conceptes representen el jo més íntim en relació amb els altres éssers humans. Una peça interpretada per 15 ballarins i ballarines en llenguatge íntim, sensible i ple de força i personalitat.* Es tracta d'un espectacle per a públic familiar en què, sota un sostre de bombetes interactives, i amb el moviment i la música, els assistents crearan moments únics i plens de bellesa. Una proposta preciosa, estimulant, inspiradora i altament atractiva tant per als més menuts com per als més grans* A partir de la manipulació de seixanta teules, tres intèrprets dibuixaran paisatges visuals i sonors que responen a un pacte de construcció conjunta.* En un moment històric en què la veritat està contestada per una multitud de perspectives, aquesta obra indaga en la veritat com a concepte filosòfic o científic. Lluny de qualsevol solemnitat, els sis components pregunten quina és la veritat de la vida quotidiana i la subjectivitat personal, així com la veritat grupal, a través de l'amor, l'acceptació, l'humor, la celebració i el dubte.* Es tracta d'un espectacle on tres personatges es trobaran amb impediments per continuar-se regint per les normes que fins ara els acompanyaven. Un viatge físic i gestual, guiat per les emocions del concepte de trencament, que, de manera fresca i entranyable, seduirà aquesta entrada a la primavera en què s'emmarca Batecs Festival de Dansa.* La ballarina bagenca presenta el seu primer solo, que, madurat en residència artística a Cal Gras d'Avinyó i amb l'acompanyament del ballarí Diego Garrido, es converteix en el Fall in l'off més jove i amb més projecció de l'edició.* El membre de la Companyia Iron Skulls presenta una obra treballada en residència a Cal Gras en la què reflexiona sobre com expressar l'inexplicable.