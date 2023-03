Unes 200 persones es manifesten a Manresa en suport dels treballadors de la residència Els Comtals d'Ampans

Una mica més devan participar aquesta passada tarda de dijous, a laconvocada perper reclamarper als treballadors i treballadores de ladesprés que fa una setmana justa comencessin una vaga indefinida per reivindicar que les seves peticions fossin tingudes en compte.Unes, recordem, que ja van exposar en una reunió mantinguda amb la direcció del centre i amb membres deli que, de moment, encara no han estat materialitzades, tot i que sí: "Hem aconseguit que des de la Fundació no es parli d'una altra cosa", celebraven en el marc del parlament que van llegir durant la mobilització, que va comptar amb la presència, també, d'd'Ampans, dedels afectats i de les treballadores de la, també en peu de guerra en pro dels seus drets laborals.La manifestació va començar a dos quarts de set de la tarda des del davant delque Ampans té a la carretera de Vic, tocant a la Ben Plantada. Des d'allà, els protagonistes de l'acció van fer una marxa lenta pel Passeig Pere III, i un cop arribats a, van enfilar Guimerà amunt fins entroncar amb el. Un cop allà, van aturar-se davant d'un dels altres centres de formació de l'entitat i van aprofitar per engaxar-hi uns quants. La marxa va acabar davant deldel mateix carrer Barcelona, que està gestionat per usuaris d'Ampans. En aquest emplaçament va ser on es va llegir el"Mentre la direcció i el comitè d'empresa perden l'oportunitat dei reivindicar el que és just, nosaltres continuarem donant a conèixer la informació; organitzant mobilitzacions, i treballant per aconseguir", van clamar, alhora que insistien en el fet que la problemàtica en qüestió "no només ens afecta a nosaltres, sinó que ho fa a lesi a les".Exigint que "es deixi de fer negoci amb la nostra vocació", els convocants de la mobilització van carregar contra l'argument del "" que esgrimeix la Fundació: "De nous centres sí que en van obrint; en canvi, no consoliden la feina que s'hi fa ni garanteixen elper a les usuàries, ni les millors condicions possibles per a les treballadores".En el parlament,per les més de dues-centes persones presents en l'acció, els treballadors de la residència Els Comtals van recordar el "que suposa la nostra feina" i van alertar que si no es té en compte aquesta qüestió, al final no hi haurà assalariats que ho aguantin: "No ens podem permetre el luxe d'formats i amb experiència cada pocs anys; el cost de vida i".La mobilització ha culminat amb el ferm compromís per part dels assistents dei reivindicació: "Fins que l'empresa no s'avingui a, no pararem", van sentenciar.