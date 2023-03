Manresa posa en marxa el primer obrador d'horta compartit de la Catalunya Central

Marc Aloy, en primer pla, fent un cop d'ull a les instal·lacions del nou obrador Foto: AjM

185.000 euros per equipar 154 metres quadrats de superfície

L'Obradora, al capdavant de la gestió

Un exemple de col·laboració

Elja ha iniciat l'elaboració dea les instal·lacions delde Manresa. Aquests primers dies s'estan realitzant les, amb la voluntat de poder tenir l'equipament a ple rendiment a partir d'aquest mes de juny, quan comença lade l'horta manresana.Aquesta tarda de dijous, l'obrador ha estatper la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya,, i per l'alcalde de Manresa,, que han estat acompanyats pel regidor de Ciutat Verda de l'Ajuntament de Manresa,, per, gerent de l'(ARCA), i per, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. També hi han pres part Pere Calafell Comellas i Jordi Morera, del consell rector de la, que gestionarà l', així com altres representants del consistori manresà.En el seu parlament, la consellera Jordà ha assegurat que el paper d'aquest nou obrador compartit "és importantíssim". Es tracta, ha manifestat, d'una "autèntica eina de" i d'una "clara mostra de la transformació cap a, econòmicament viables i socialment justos". Des del, ha afegit, "seguirem donant suport a projectes de compromís amb lai amb les persones que hi viuen, hi treballen i tenen cura d'un territori que és patrimoni de totes i tots".En la mateixa línia, Marc Aloy ha explicat que el projecte segueix la línia impulsada per l'Ajuntament de Manresa peri l'horta manresana i ha posat l'obrador com a exemple de treball realitzat, bo i sumant "totes lesnecessàries per a fer-ho possible". Així mateix, ha emfatitzat en el fet que l'obrador és "" en el sí d'un projecte "que lluitadel món agrari".Finalment, el diputat Junyent ha afegit que aquests obradors compartits "juguen unen el desenvolupament de les zones rurals i han permès posar al mercat productes elaborats de formaper les famílies del territori i, per això, des de la Diputació de Barcelona hi apostem".L'obrador compartit d'horta ocupa una superfície dei compta amb l'equipament necessari pera punt per al consum. Disposa d'unai forn, maquinària per abatre temperatura i homogeneïtzar el producte, unaper esterilitzar les conserves, una cambra freda on tallar vegetals,on guardar producte i estris diversos per envasar, tallar i pelar vegetals o altres productes.La instal·lació, que ha costat, ha estat promoguda pels-els tres municipis promotors de la(Xasacc)- i finançada per institucions que tenen com a objectiu promoure el desenvolupament agrari del territori. D'aquests 185.000 euros, l'Ajuntament de Manresa n'ha aportat 103.000 euros, l'ARCA n'hi ha destinat 62.000 (31.000 subvencionats per la Diputació de Barcelona i 31.000 amb) i la Diputació de Barcelona, 20.000. La iniciativa també ha comptat amb el suport tècnic de les tres entitats i de la Xasacc.Amb la construcció d'aquesta infraestructura, es vol, tot creant noves oportunitats per als productors actuals i noves possibilitats d'ocupació per a persones que vulguin incorporar-se al. Així mateix, l'existència de l'obrador permetrà als pagesos transformar el producte excedent de les seves explotacions idedicats a la transformació. Finalment, també es pretén apropar els productes de proximitat als consumidors i consumidores finals,entre productors i elaboradors ien productes i formats.La gestió de l'equipament la porta a terme la, que ha estat constituïda per diversos pagesos i pageses de la Catalunya Central amb la voluntat d'per transformar el producte de les seves explotacions. Inicialment, preveuen convertir els seus excedents i feramb la marca L'Obradora, que garantirà que tot està elaborat amb productes de màxima proximitat i directes de productors.La cooperativa està formada, en aquests moments, per: Can Torres, Ecopallareta, Frecoop, l'Hort del Navarro, Horta Can Calafell, Les Arnaules, Mas Rossinyol, Niuverd, Peixos Agustí i Sambucus. Tanmateix, es preveu que puguique tinguin interès a transformar el seu producte.La regidoria dede l'Ajuntament de Manresa va començar a interessar-se per la construcció d'un obrador el 2018. Des d'aleshores, va anar teixint aliances amb altres institucions i va corroborar, amb els productors agraris, elque podria tenir aquesta infraestructura a la Catalunya Central.En aquest sentit, la nova instal·lació ha estat possible gràcies a lade diversos agents. D'una banda, el projecte s'ha impulsat des del programa, una iniciativa promoguda per la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb ARCA i el(CTFC), i que compta amb el cofinançament dels fons FEDER de laDe l'altra, també ha estat possible gràcies al treball dels ajuntaments membres de la Xasacc i a lade l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, que promouen polítiques orientades al foment d'unmés sostenible. I, de manera destacada, als pagesos i pageses del territori, que han contribuït a la definició de les necessitats de l'obrador a través d'undut a terme durant el 2020.Un projecte compartit d'abast supramunicipalL'Ajuntament de Manresa fa anys que treballa en l'Anella Verda de la ciutat. Una de les seves principalsés la promoció de l'. Aquest mateixésper altres municipis i entitats de la Catalunya Central, que treballen per fomentaro projectes en aquest àmbit.L'any 2018, els ajuntaments d'Artés, Navàs i de Manresa van creure que podia ser favorable unir-se en xarxa amb l'objectiu de poder treballar i coordinar aquests temes sota. D'aquesta manera, es va crear la Xarxa per a la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, tanen el projecte de l'obrador que aquest dijous s'ha inaugurat.