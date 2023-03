Fem Poble proposa «trencar» amb la majoria absoluta d'ERC per recuperar l'esperit del «Sallent capital»

La residència, prioritat número ú

Un equip "preparat, cohesionat i amb experiència"

Recuperar "de Sallent com a". Això és el que va proposar, el cap de llista de la formació, en el marc de l'de l'equip que l'acompanyarà en elsd'aquest mes de maig, que va tenir lloc dimecres a laLamentant que l'actual equip de govern -liderat per ERC- "ha manat quatre anys", el de la candidatura vinculada a lava assegurar que el municipi "necessita un projecte amb ambició" que elde l'"andana" a la qual s'ha quedat clavat "veient com passaven trens per davant". En aquest sentit, i advocant per la necessitat de sargir "un projecte, fins al 2030", Cabra va reivindicar eli "referent" de Sallent en el sector de lai en la, i va recordar que el poble en qüestió va ser un dels primers en tenir una biblioteca pública, la piscina o el futbol.Segons el líder de Fem Poble, el govern encapçalat per Oriol Ribalta "ha privatitzat tots els serveis públics que tenien a les mans i han deixat lesen mans de l'atzar". Davant d'això, va ressaltar, la majoria absoluta d'ERC a l'Ajuntament "no ha estat positiva i és per aquest motiu que resulta imprescindible trencar-la i obrir una nova etapa amb".Durant l'acte de presentació, el de Fem Poble va explicar que la primera prioritat de la candidatura és la de la"que sigui de gestió pública", una qüestió, va emfatitzar, "que fa anys que Sallent espera": "Si fos per nosaltres, avui ja hi hauria màquines treballant i murs alçats;", va sentenciar.En plana urbanística, el partit de l'esquerra independentista té molt clar que totes les actuacions que es duguin a terme han d'anar en la línia d'impulsar l'. Així mateix, Cabra va reivindicar el treball de terres en desús, lai l'aposta pels barris oblidats., número dos de la candidatura, va encarregar-se de desgranar altres propostes, com la de la, "que treballarà lades dels hortolans fins a la venda final del producte". També es va referir al nou(amb una instal·lació per produir electricitat), a la peatonalització de l'eix comercial, a la pacificació deli a la renovació delsAgafant el guant de Cabra, la tercera de la llista,, va ampliar les propostes de Fem Sallent per recuperar els. Posant d'exemples el de lai el de la, Riera va assegurar que "necessiten més neteja, més inversió urbanística, més activitats culturals i més". En aquest sentit, va destacar que "impulsarem programes per implicar el veïnat en tasques voluntàries de compromís amb el poble".Per la seva banda,, número quatre, va avançar que "treballarem perquè l'habitatge, l'educació de qualitat, l'impuls de l'economia, la mobilitat sostenible, lai elssiguin els eixos que moguin la política de Sallent".L'acte de presentació de dimecres va omplir tant la platea de la Fàbrica Vella com l'escenari. Aquest darrer espai, amb totes les persones que formaran part de la llista de Fem Poble; una llista, va assegurar Cabra, "preparada, cohesionada i amb experiència i entusiasme per fer que les coses passin de veritat".A banda de Guillem Cabra, Clara Ferrés, Olga Riera i Toni Fernández, la llista de la formació compta amb els noms de