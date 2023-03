Sostre Cívic construirà a Manresa 60 habitatges de protecció oficial en règim cooperatiu de lloguer

Un projecte seleccionat pels Next Generation

Pressupost i calendari

Sobre Sostre Cívic

Laconstruirà una promoció d'un mínim dea lanúmero 121, a la cantonada amb el carrer Pilar Bertran Vallès, en uns. L'objectiu del projecte ésa preus inferiors als del mercat lliure de lloguer i impulsar unaAixí ho ha explicat aquest matí de dijous l'alcalde de Manresa,, en una visita al solar on s'aixecarà la promoció, que també ha comptat amb la presència de, tècnic d'Impuls de Projectes i membre del Consell Rector de Sostre Cívic, de, regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Manresa, i de representants de l', ens de referència del món cooperatiu al territori.El nou edifici tindrà una superfície construïda de, amb quatrei dos, a més de. La construcció seguirà criteris dei de consum quasi zero (nZEB), amb producció d'energia de fonts renovables, construcció amb materials i sistemes constructius de baix impacte i amb una mínima generació de residus i. La construcció, a més, contempla àmplies zones comunitàries pensades perentre tots els veïns i veïnes, els usos de les quals els decidiran ells mateixos.Tots els habitatges, que seran gestionats per Sostre Cívic, seguiran el model d'. Es tracta d'una alternativai de gestió col·lectiva i democràtica, un model a cavall entre la propietat i el lloguer, en què la tinença de l'immoble pertany a la cooperativa i els veïns i veïnes que en són sòcies participen i gaudeixen d'un. Les persones que hi vulguin viure hauran de ser sòcies de la cooperativa i fer una(encara per definir) que serà retornable si mai deixen l'immoble.Segons ha detallat Aloy, el projecte a la capital del Bages ha estat un dels seleccionats a la convocatòria de subvencions deldel(PRTR), finançat amb els fonsde la Unió Europea.El pressupost total de l'actuació s'estima eni l'aportació dels fons Next Generation, en un màxim de 2.494.867,50 euros. La resta de finançament es completarà amb(aportació dels socis usuaris, recuperables al marxar) i amb. L'Ajuntament de Manresa està tramitant ela favor de la cooperativa, que és previst que s'aprovi aquest mes d'abril, i rebrà un dels dos locals que es preveuen a l'edifici, de 500 metres quadrats.Pel que fa al, s'estima que las'efectuï al llarg del 2023 i que, amb la previsió de poderSostre Cívic té com a finalitat millorar l'accés a l'habitatge mitjançat la construcció, rehabilitació, conservació i administració d'habitatges per a l'aprofitament i. La cooperativa té per objecte dur a terme projectes d'habitatge cooperatiu en cessió amb un model més just i accessible d'accés i tinença, no especulatiu, transformador i d'acord amb elsA dia d'avui, téque promouen un model alternatiu d'accés a l'habitatge a través de la divulgació, l'assessorament, la cerca de finançament i la promoció i gestió d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús. Actualment, està al capdavant de, que representen 120 habitatges, i de 26 projectes amb 550 habitatges més que seran realitat en pocs anys. Recentment, ha estat reconeguda amb un, els reconeixements líders en habitatge a escala internacional.