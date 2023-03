«Amèrica», una reflexió sobre el passat esclavista a Catalunya, arriba aquest cap de setmana al Kursaal

Laacollirà, aquest cap de setmana, dues funcions d', una ficció teatral dei dirigida perque posa al descobert els secrets més foscos d'una família burgesa que viu a lade mitjans del. Concretament, l'acció comença situant l'espectador a l'any 1863, moment en el qual un vaixell propietat desalpa del port deamb destí a Barcelona portant a la bodega els seus cavalls i una, l'. Malalt de desig i ràbia, la manté tancada a les quadres fins que ellaclamant venjança.Segles més tard, coincidint amb l'11 de setembre del, unaa la mansió dels, fa sortir a la llum els secrets més obscurs de la família, i la vida i la mort de l'Amèrica es fan presents.El muntatge, que es va estrenar el passat mes de desembre al teatrede Barcelona, està interpretat peri té una durada d'una hora i mitja.Lesper veure Amèrica tenen un preu de(de 24 per a majors de 65 anys i amb el carnet Galliner i 6€ per a menors de 30 anys), i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet, a través d' aquest enllaç . Tant la funció d'aquest dissabte (que començarà a les vuit del vespre), com la de diumenge (que arrencarà a les sis de la tarda) tenentotes les localitats de platea.