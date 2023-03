«Un minut de silenci pels que arriben tard cada dia»: Impulsem carrega contra Monbus des de Barcelona

Aquest matí de dimecres, 29 de març, diversos membres d', el partit capitanejat peri que es presentarà a lesdel proper mes de maig a, ha enganxat cartells en diversesdeper denunciar el servei que l'operadora que s'encarrega d'oferir el trajecte fins a la capital del Bages,, és "". En un comunicat publicat a les xarxes, la formació manresana abandera una de lesmés endèmiques pel que fa alper carretera: "Ésque hagin de fer un viatge de més d'una hora i amb unadrets o asseguts".Amb frases com "" o "Desitgem que avui no hagis d'anar dret o esperar el següent autobús", Impulsem ha dissenyat uns cartells amb eli elcom a colors protagonistes que incorporen un codi QR on la gent interessada pot consultar "una bateria de" que, assegura la candidatura, "tirarem endavant per acabar amb aquesta".Dintre de les mesures proposades s'hi troba vehicular la millora de les connexions al Bages a través d'una"que involucri els principals actors del teixit social, econòmic i les altres administracions locals de la comarca"; "exigir" a la Generalitat que si Monbus i Adif no ofereixen un servei en condicions, "se'ls executin lescorresponents"; contemplar el(cotxe compartit) entre Manresa i les principals universitats de l'Àrea Metropolitana "si el servei segueix sent deficient"; millorar elsdel transport públic, i "auditar ladels busos".