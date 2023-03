El CAP de Santpedor programa un segon taller d'hàbits alimentaris després d'exhaurir places pel primer

De què anirà cada xerrada?

Els professionals delhan organitzat, amb la col·laboració de l', dues sessions del taller de promoció d'hàbits alimentaris. Es tracta d'una proposta que consta de quatre sessions (una de les quals ambinclosa), que es duran a termea la. De fet, laque està tenint el taller ja hales places per a la primera edició, que arrencarà el 19 d'abril i culminarà el 10 de maig.És per això que des del CAP i l'Ajuntament van decidir programar-ne una altra que es durà a terme els dimecresEls tallers, que aniran a càrrec de la dietista-nutricionistade l', es dividiran en quatre sessions que tindran una hora de durada. La que donarà el tret de sortida (7 de juny) abordarà els; la segona, que tindrà lloc el dia 14, parlarà sobre com fer una; la tercera, el dimecres 21, s'encararà a sensibilitzar sobre eldels aliments i com evitar-lo, i pel que fa a la quarta, prevista pel 28 de juny, se centrarà en suggerird'alimentació en les malalties més freqüents entre la població.Lesper a participar al Bon profit i bona salut del juny ja estan obertes i es poden formalitzar anant presencialment al CAP santpedorenc.