Un festival de cinema de Bolívia farà parada a Sant Fruitós gràcies a la figura de Lluís Espinal

El 2020, Sant Fruitós de Bages celebrava l'per retrea aquest jesuïta veí del municipi que el 1980 va sera Bolívia pel seu compromís amb la defensa dels. Els encarregats de capitanejar els actes commemoratius van agrupar-se sota unaque avui en dia encara batega i que ha estat una peça clau per aconseguir que el mes de març de l'any vinent, el(Bolívia), faci parada a Sant Fruitós. Així ho va confirmar, director del certamen en qüestió, en una visita que va protagonitzar al poble bagenc ara fa deu dies i que va servir per començar aEn la trobada, a banda de comptar amb membres de la Comissió Lluís Espinal, hi van ser presents l'alcaldessa del municipi,; la regidora de Cultura,, i representants del, el, l'altra pota que ha possibilitat aquesta entesa amb el festival bolivià. En el marc de la visita a Sant Fruitós, Mancilla també va aprofitar per conèixer de primera mà la feina que s'ha fet des del municipi per promocionar la figura d'Espinal.El Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos té per objectiutreballs audiovisuals que defensin la humanitat i el. En el marc del festival, l'organització també està al darrere del projecte Cineteca de Derechos Humanos – Escuela de la Naturaleza, una nova instal·lació que es construirà al municipi de Sucre, a Bolívia, amb l'objectiu de feri vetllar perquè l'accés a l'art cinematogràfic sigui un