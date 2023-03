La renovada comissaria de proximitat del Moianès donarà servei ininterromput a partir del juliol

Posada en marxa al juliol

Nou comissaries de proximitat més, entre les quals la de Manresa

El conseller d'Interior,, acompanyat de l'alcalde de Moià,, va visitar dimecres a la tarda lesde la futura, compartida entrei la, i que donarà servei a tota la comarca.Elena, durant una compareixença efectuada davant de les instal·lacions del nou equipament, va destacar que "la comissaria de proximitat de Moià es troba en una comarca que fins ara no tenia Mossos les"; un fet, va assegurar, que "no té cap sentit". En la seva intervenció, el conseller va recordar que la posada en marxa ininterrompuda d'aquesta nova comissaria s'emmarca en un context de "dels Mossos", que passaranamb l'objectiu "de ser, reduir les ràtios de seguretat de la ciutat i donar tranquil·litat a la comunitat".En aquest sentit, va remarcar que, concretament a la comarca del Moianès, lesestandel país: "Si la mitjana nacional és de 74, ens trobem al 32". "Són molt bones dades que ens han de servir d'per a seguir treballant i esforçant-nos per baixar-les", va sentenciar.Les obres de millora i ampliació de la comissaria del Moianès, que van començar ja fa algunes setmanes i tenen una, es calcula que acabaran al mes de juliol. Per tant, va assegurar el responsable d'Interior, "aquest mateix estiu" l'equipament entrarà en funcionament i ho farà oferint servei ininterromput els 365 dies de l'any. Tot plegat, "per tal de resoldre la mancança d'aquest servei a la comarca".L'objectiu de les obres ésla zona destinada a la Comissaria que comparteixen els Mossos d'Esquadra i la Policia Local a la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament de Moià. Amb les actuacions s'ampliarà la zona d', així com els vestuaris, serveis i menjador. També es crearà la nova dependència de la unitat deAmb la comissaria de Moià ja són cinc les comissaries de proximitat que es posaran en marxa els pròxims mesos arreu del territori. Les altres són les comissaries de(en una compareixença a la ciutat a principis d'aquest març , Elena va avançar que les obres s'iniciarien passat l'estiu) Tarragona, Lleida i el centre de Barcelona, ifins al final de la legislatura. Paral·lelament, el Departament està reforçant també les comissaries conjuntes que ja estaven operatives amb la Policia Local a Salt, Palafrugell i Banyoles.Aquests equipaments de proximitat permetran actuar en l'i suposen una millora en. D'aquesta manera, el Departament d'Interior vol: més proper a la ciutadania, més vinculat al territori i amb