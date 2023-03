El Baxi Manresa fa un bon bàsquet però cau a Tenerife (100-87)

L'excel·lent primera part delfeia pensar que aquesta nit era la ideal perquè els bagencs derrotessin unque és actualment la seva bèstia negra. Com també es pot considerar negre el tercer quart d'un equip que venia de fer la primera part més anotadora de la seva història a l'ACB. Han estat dos minuts a mitjans del darrer quart els que han decidit el partit. Un parcial de 10-0 ha estat un llast massa pesat per als deha signat la jugada del partit en anotar un triple des del mig del camp.han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Lenovo Tenerife, han començat el partit, Bruno Fitipaldo, Elgin Cook, Jaime Fernández, Aaron Doornekamp i Giorgi Shermadini. Una bona circulació dels locals ha acabat amb triple de Doornekamp. El Baxi Manresa ha sortit amb intensitat i tractava de tu a tu al Lenovo Tenerife. Els deamenaçaven des de l'exterior i han sumat els seus primers nou punts des de línia de 6,75. Shermadini ha aconseguit la primera cistella de dos per als locals. Els bagencs tenien un ventall més ampli de possibilitats (11-11, minut 4). El canadenc Doornekamp es convertia en un martell i seguia sumant de tres en tres. Els dos entrenadors feien moure la banqueta. Inicialment, els locals n'han sortit beneficiats i han assolit sis punts al seu favor. Aquest Baxi Manresa ja no és aquell feble de moral i demostra. Un parcial de 0-7 avançava novament l'equip manresà (19-20, minut 18). No ha estat l'últim canvi de guió dels primers deu minuts. Del 19-20 s'ha passat al 25-20. Després, del 25-20 al 25-26. I tot, per acabar el període amb empat a 28.El Baxi Manresa s'ha posat al davant amb un bon paper de Dani Garcia. El base de Mataró situava el seu equip cinc punts a sobre (28-33, minut 12). El Lenovo Tenerife sabia que hauria desi volia endur-se la victòria. Bones accions dels jugadors canaris igualaven el marcador. Però seguint la dinàmica del primer quart cada vegada que hi haviaapareixia un jugador del Baxi Manresa per calmar la situació. Com ho ha estat un triple de Guillem Jou o un contraatac de(37-42, minut 15). Vidorreta ha demanati els seus jugadors han reaccionat sense que això signifiqués que el Baxi Manresa s'encongís. És més, els bagencs han aconseguit arribar al descans amb un nou màxim avantatge. Garcia ha tancat els primers 20 minuts amb un triple des del mig del camp (51-59).L'avantatge bagenc s'ha esfumat en dos minuts i mig. Un parcial de 9-0 provocava un noui el temps mort de Pedro Martínez (60-59, minut 23). La sequera del Baxi Manresa ha durat més de set minuts. Ha estat amb un tir lliure de. L'única bona notícia per als manresans era que el seu rival tampoc estava gens encertat. Un tercer quart dolent com pocs era el contrast a l'excel·lent primera part que s'havia vist al. El letó Steinsberg sumava un triple per avançar de nou el seu equip (62-63, minut 29). L'intercanvi final de cistelles ha somrigut a l'equip local. Tot i això, el Baxi Manresa havia salvat una. Més per la dinàmica que assolia el partit que no pas pel marcador (68-67, minut 30).Els dos equips han recuperat l'encert de cara a cistella al quart final. La iniciativa era per als de Vidorreta. Amb el Baxi Manresa seguint el rival de ben a prop.empatava des de la línia de tres (76-76, minut 33). El Lenovo Tenerife ha obert forat amb un 2+1 de Shermadini i un triple de Doornekamp. Després, tant Pedro Martínez comhan rebut una tècnica cadascú. Sasu Salin ho ha sabut aprofitar i la posterior cistella de Fran Guerra posava la distància en deu punts (86-76, minut 35). Ha estat unal qual els de Pedro Martínez no han pogut rebatre. Tots els intents de reacció han estat ja estèrils. La distància anava creixent fins a uns límits que no expliquen el conjunt dels quaranta minuts. El 100-87 ha deixat la victòria a lesel dia que la Lliga Endesa s'ha posat al dia. Diumenge, contra elel Baxi Manresa tindrà una nova oportunitat per sumar.Incidències: Miguel Ángel Pérez Pérez, Esperanza Mendoza i Roberto Lucas han xiulat el partit.continua sent el jugador descartat..