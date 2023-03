Per què Sant Fruitós rebrà la visita de més de 400 jugadors de vòlei de tot Catalunya?

Els millorsde les categories cadet, infantil i juvenil de Catalunya seran, els dies, aper disputar la vuitena edició delEs calcula que durant les tres jornades,visitaran el municipi, que per segon any consecutiu esdevindrà seu d'aquest torneig d'àmbit nacional; una casuística que no s'havia donat mai però que des de las'ha decidit tirar endavant per lai per lesamb l'Ajuntament del poble i l'entitat ASFE.En el torneig hi prendran part un total deper a cadascuna de les tres categories. Els entrenadors designats per representar les diferents seleccions territorials (Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona) tindran fins als últims dies abans de la competició per escollir els jugadors i jugadores amb els quals tractar de coronar-seÉs previst que l'esdeveniment apleguia les graderies, més totes aquelles que vulguin seguir el campionat en directe a través delEn la passada edició del campionat, es va realitzar unade recollida de calçat esportiu que va ser tot un èxit i quea través de l'. Fruit de la bona acollida, enguany s'està treballant per emprendre una acció solidària amb, entitat que ajuda alde persones que salpen al mar Mediterrani per arribar a Europa.