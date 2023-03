​El cicle Cinexic torna diumenge a Sant Fruitós amb el film «La mama és pura pluja»

Aquest diumenge,, el, el cicle de, torna aamb la projecció de la pel·lícula, d'Hugo Faucompret. Ho fa, a més, amb una, i és que en comptes d'oferir el passi a la tarda, aquesta vegada la sessió tindrà lloc en. Concretament, a les, en la ubicació habitual: elLa mama és pura pluja està recomanada per a infants a partir de 6 anys i: la Jana i la Violeta. La primera, de 8 anys, és forta i espavilada té moltes ganes que arribi. Aquest any, però, l'haurà de passar amb la seva, ja que la mare necessita descansar. Per la seva banda, la petita Violeta no s'hauria imaginat mai vivint al, i menys amb el seuRegis! Al llarg del film, totes dues protagonistes es trobaran amb situacions que no entraven dintre dels seus plans però que aprendran a viure-les amb. Dues boniques històries plenes deque abordendels més petits de la casa.Lesper veure La mama és pura pluja ja són a la venda i es poden adquirir a través d'. Pel que fa al preu, les localitats sóni tenen un cost de