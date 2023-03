Un mes de propostes «per a tots els gustos i edats»: arriba l'abril de la cultura a Sallent

Sant Jordi i la Feria d'Abril, les traques fortes

Laja nho té tot a punt per donar el tret de sortida a una nova edició d' Abril, Mes de la Cultura , una celebració que s'allargai que agrupai que té com a plat fort lai, enguany, també la, després que l'any passat no es pogués acabar duent a terme degut a les inclemències meteorològiques.Així doncs, les propostes -"que hem intentat que", apunten des del consistori- arrencaran aquest dijous, 30 de març, i s'allargaran fins el darrer dia d'abril. Tal com ha valorat l'alcalde, es tracta d'actes "pensats per al conjunt de la població" que, en aquesta edició, es duran a terme no només al centre de la vila, sinó que "elsmés que mai per", ha assegurat.Pel que fa a la programació, inclou actes com una(dissabte 1 d'abril) una(diumenge 2 d'abril), uninfantil sobre Sant Jordi (dilluns 17 d'abril), unainfantil (divendres 21 d'abril),a càrrec del sallentí Moi Jordana (dissabte 22 d'abril)al nou pati de la Casa Torres Amat (divendres 28 d'abril), oper a públic familiar (dissabte 29 d'abril).A banda de les activitats culturals, el programa també inclou propostes de caire, com el(dissabte 29 d'abril). També en destaca elde la Federació catalana de caça d'ocells fringíl·lids, que se celebrarà el diumenge dia 30.Els plats contundents d'Abril, Mes de la Cultura, s'oferiran en el marc de la Feria d'Abril i de Sant Jordi. En el primer cas, les propostes emmarcades dintre d'aquesta festa primaveral tan idiosincràtica d'Andalusia, es duran a termea la. La música i la dansa en seran les protagonistes, com per exemple amb el concert de tardeo amb, el concert deo l'actuació de ball de l'. Cal tenir en compte que la Feria d'Abril s'ha dissenyat pensant en tots els públics. És per això que hi haurà unade dotze del migdia a set de la tarda, i comptarà també amb un servei dePel que fa a la, se celebrarà a les. Entre les propostes que s'oferiran, la ciutadania podrà gaudir d'i, per descomptat, diverses. Així mateix, es representarà, un espectacle amb visió feminista, i elsfaran un taller de xapes, punts de llibre i roses de paper.Abril, Mes de la Cultura és possible gràcies a laEsbart Vila de Sallent, Fàbrica Vella, EMM Cal Moliner, Ràdio Sallent, Biblioteca de Sallent, Societat Ocellaire Sallentina, Enramades de Sallent, Colla de Dansaires Sallentins, AVV La Rampinya, AVV Poble Nou, AVV Fussimanya, La Kseta, Cal València, Ateneu Republicà del Cogulló, Asprodis Sallent, AVES Sallent, Club Petanca Sallent i Maquisfest.