Es fan públics els sis primers noms de la llista de Sumem per Castellbell, vinculada a ERC

Diumenge, presentació de la candidatura sencera

Després d'anunciar, a principis de febrer, queseria qui capitanejaria la candidatura de-vinculada a-, ara la formació ha donat a conèixer les cinc persones que el seguiran a laper a lesdel 28 de maig. Es tracta, per ordre, de, d', d', dei de"Estem parlat d'un grup de persones que ens volem implicar en laper ajudar a millorar la vida de la gent i per a construir un nou Castellbell i el Vilar que sigui, i que garanteixi les mateixesi unper a tothom", sentencia l'alcaldable de la formació, actualmentdintre del consistori.En aquest sentit, exposa que el nou projecte de Sumem "neix amb molta" i que, tot i comptar amb moltes cares noves, "l', lai la dedicació pelhi segueixen sent": "Volem sera les més de 4.000 castellvilarenques i castellvilarencs que conformem aquesta", assegura. Recordem que Sumem per Castellbell és la unió de diverses persones "amb" que pretenen "satisfer la necessitat d'un canvi en les polítiques municipals del poble" des de la "" i l'"energia renovada".El número ú de la llista,, és regidor a l'oposició i actualment presideix la secció local d'i d'. També està al capdavant de l'per assolir l'objectiu comú d'executar les obres d'urbanització.per la Universitat Politècnica de Catalunya iper la Universitat de Lleida, treballa com a responsable de l'Àrea de Millora Rural i Infraestructures del Parc Natural del Cadí-Moixeró.En el segon lloc hi trobem, llicenciada enper la UAB ia l'ajuntament castellvilarenc des de fa vuit anys. Compagina la seva tasca com aa la Facultat de Psicologia de la UAB, amb l'exercici de la psicologia., tercer de la llista, és llicenciat enper la UAB i actualment treballa com ade l'empresa Saba Aparcaments. Pel que fa a, que ocuparà el quart lloc, forma part del personal laboral fix deli ha estatdurant sis anys., el cinquè, és Tècnic Superior en sistemes electrotècnics, ja jubilat. La sisena de la llistaés llicenciada enper la UdG, ha realitzat diferents cursos per especialitzar-se en el camp de l'educació i ha estatal municipi.Aquest diumenge,, a les, la formació donarà a conèixer la resta de noms que conformen la llista en el marc d'unaque se celebrarà a lade Castellbell. Durant l'acte -que comptarà amb animació infantil, vermut i música- "escoltarem la gent del poble que tingui coses a dir i obrirem un debat de futur sobre el Castellbell i el Vilar que volem", anuncien des de Sumem.