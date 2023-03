Els Comuns prometen crear una comunitat energètica a Manresa per abaratir preus i ser més sostenibles

Canviar el model energètic de la ciutat a través de la connivència entre administració, ciutadania i empreses. Aquesta és una de les propostes queincorporarà dintre del seu programa de cara a les eleccions municipals del mes de maig. Amb el nom, la formació encapçalada perva presentar, aquest passat dilluns, un full de ruta a seguir per aconseguir que la capital del Bages "siguien la generació d'perde la ciutadania i les empreses".Emfatitzant que la proposta en qüestió "s'ha de situar de ple en l'agenda municipal", la cap de llista de la formació morada va posar d'exemple laque s'ha creat al Prat de Llobregat,, una iniciativa nascuda per fer partícipa la ciutadania de la generació, el consum i la compartició d'energia. De fet, en l'acte també hi era present, advocat especialista en, professor associat de la Universitat Rovira i Virgili i director d'de l', que va ser l'encarregat d'exposar aquestaals assistents.Segons Herrera, les comunitats ciutadanes d'són, localment, "unaper materialitzar un canvi per a". En aquest sentit, va posar de manifest la urgència d'"implementar unaque concreti ambicioses estratègies d'estalvi, eficiència i autoconsum, donant el protagonisme a la ciutadania". En el cas del Prat, detallava, "hem aconseguitentre el veïnatge, les entitats, les petites i mitjanes empreses i els equipaments de l'ajuntament".Davant del testimoni d'Herrera, Querol es va comprometre a posar en marxa, a Manresa,per "recuperar l'assessorament i laque l'Ajuntament va abandonar quan va tancar el servei". Així mateix, en cas de sortir elegida alcaldessa, "crearem la", l'eina, assegurava, "que permetrà a la gent estalviar, disposar d'una, i contribuir com a ciutat a la lluita contra l'".Per a la candidata manresana, "aquesta comunitat ha de ser impulsada des de l'Ajuntament però ha d'estar oberta a la participació de consumidores i usuàries, així com a les empreses". Tot plegat, apuntava, "per a obtenir un". "aptes de Manresa, especialment les de gran volum, per aconseguir la màxima producció en". Aquest fet, especificava, "serà el que ens permetrà fer una" que es "desfaci de l'" i "democratitzi l'energia".