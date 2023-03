Sant Joan de Vilatorrada inaugura el nou local de Protecció Civil

L'disposa d'un nou local adequat a les seves necessitats a. Fins ara, compartien local amb la, i a partir d'ara l'associació podrà disposar d'un espai propi."Feia anys que reivindicàveu un espai propi i per fi s'ha aconseguit. Sou un equip de voluntaris i voluntàries compromesos amb la societat i amb una forta voluntat de servei i vocació", ha afirmat l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,, dirigint-se als voluntaris presents a l'acte., responsable de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Joan de Vilatorrada, ha donat les gràcies a l'Ajuntament i a la tècnica responsable per la feina feta i per poder disposar del nou local. No obstant això, la menció especial ha estat per a tots els voluntaris: "Servim al municipi de forma desinteressada i això és possible gràcies a la vostra empenta i ganes de participar de forma activa en el nostre municipi", assegurava.