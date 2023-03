Salt endavant per a la construcció del pas inferior de l'estació de FGC a Sant Vicenç

Pas inferior

Millora de la mobilitat

Laha adjudicat la redacció del projecte executiu per a la construcció d'uni elde l'estació de(FGC) a. El contracte de serveis amb l'enginyeria que haurà de redactar el projecte estableix un termini de 23 setmanes per tenir el projecte a punt. Les millores a l'coincideixen amb l'anunci fet setmanes enrere per al projecte de rehabilitació integral de l'estació de Renfe En aquest sentit, l'Ajuntament ha rebut amb satisfacció la notícia, després d'haver plantejat aquesta necessitat a FGC. Aquestes dues inversions es plantegen en paral·lel i permetran solucionar elsper als vianants entre les diferents zones del nucli urbà de Sant Vicenç de Castellet que queden fragmentades per les línies ferroviàries que travessen el municipi.El projecte a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat preveu la construcció d'un pas inferior sota les vies de 3x3 metres amb un sistema d'execució que combinarà la formació d'un calaix empès des del costat est i un tram a cel obert. Per accedir al pas inferior s'habilitaranacabades amb material antilliscant que conformaran unamb. En paral·lel, també es preveu el tancament tarifari de la pròpia estació pel que fa a tancaments exteriors i es treballa perquè l'edifici interior integri les. El termini d'execució de les obres seria de set mesos amb un pressupost d'1,6 milions d'euros, que es concretarà un cop estigui redactat el corresponent projecte executiu.L'Ajuntament destaca la importància de fer realitat les millores a les dues estacions de tren que travessen el municipi en què s'habilitaran dos nous passos ciutat. En aquest sentit, l'espai constituït peli elconstituirà un veritable eix a nivell de vianants que dibuixarà el tram central delcom un gran vestíbul a l'aire lliure de les dues estacions de ferrocarril. D'aquesta manera, Sant Vicenç de Castellet esdevindràtal com estableix el planejament territorial i l'aposta ferma del consistori municipal.