Ramon Bacardit incorpora Salva Racero a la llista de Junts a Manresa

El cantants'ha sumat a la llista quepresentarà a les eleccions municipals del 28 de maig a Manresa segons ha donat a conèixer l'alcaldablea les seves xarxes socials.Racero, que fou el cantant del grupentre 2006 i 2016, esdevé així el tercer nom revel·lat de la llista de Bacardit després de Mònica de Llorens , i és la seva aposta com aTal i com explica en el vídeo de presentació, Racero va començar a la música professionalment a l'any 2002, i després de la seva etapa amb Lax'n'Busto, ha engegat una nova. Darrerament, a més, ha participat en l'espectacle Enecus, una obra 100% manresana sobre els 500 anys de l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat Entre els projectes que ha expressat el cantant està el de "possibilitar que els artistes no hagin deper tenir oportunitats".