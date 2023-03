El Baxi Manresa es posa al dia visitant el Lenovo Tenerife

Elcomençarà (dimecres, 21.00h. Movistar Deportes 2) una sèrie que pot ser de tres o quatre partits en menys d'un mes contra el Pedro Martínez va manifestar després del triomf del passat dissabte a Girona que el partit més important era el següent . I després ja pensaria en el partit del cap de setmana contra el. L'eliminatòria de lacontra el botxí de la temporada passada queda lluny per a l'equip bagenc. De moment, toca recuperar el partit de laque no es va poder jugar el dia que tocava perquè el conjunt rival va disputar laMartínez ha comentat abans de volar cap aque "hem d'intentar competir en una pista molt difícil". El tècnic recorda dos apunts estadístics per remarcar aquesta dificultat. Per un cantó, la seva fortalesa jugant davant la seva gent ja que el Lenovo Tenerife només ha perdut a casa contra el. I, per altra banda, l'equip canari és el vigent finalista de laPer a Martínez, el Lenovo Tenerife és un equip que "té una identitat i un tipus de bàsquet amb el qual es troben molt a gust.llegeix molt bé les debilitats de les defenses adversàries. És un jugador que el gaudeixes molt com a rival tot i que te la lia". El tècnic del Baxi Manresa expressa que "intentarem fer el nostre bàsquet, més dinàmic que el seu".El Lenovo Tenerife ocupa la quarta posició a l', entrenador dels tinerfenys, també considera que el partit contra el Baxi Manresa és molt important per a l'objectiu d'que encapçala la Lliga Endesa. "Estem a dues derrotes però això no significa res si no guanyem el dimecres".