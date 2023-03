El Consell Comarcal del Bages demana un millor finançament per als ens comarcals

El ple de març del, que s'ha celebrat aquest dilluns a la tarda a, ha aprovat una moció que demana unper als consells comarcals d'arreu del país. La institució s'ha adherit al text de l'(ACM) que denuncia el dèficit històric de manca de finançament dels Consells Comarcals que limita la seva capacitat per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania.El text recorda que amb el pas del temps els consells comarcals han esdevingut l'espai idoni perpúbliques entre ajuntaments i també per la delegació de competències delde la Generalitat per a la prestació de determinats serveis bàsics, especialment per alsLa situació s'ha anat agreujant amb el pas dels anys, la situació de pandèmia i ara també amb lai de preus. Per tots aquests motius el Consell Comarcal del Bages traslladarà aquesta petició al Govern de la Generalitat a qui demanarà, també, que creï un fons complementari alque doti de suficiència financera als consells comarcals mentre no s'aprovi la. Finalment, també es demanarà que es promoguin modificacions legislatives per tal que es pugui participar directament en els tributs de l'Estat i de la Generalitat.