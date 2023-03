Un 73% dels pagesos de Manresa entraran en edat de jubilació els propers deu anys

Principals conclusions de la Diagnosi del Sistema Alimentari de Manresa

Sector de la producció

Sector de la indústria alimentària

Distribució i logística

Comercialització i abastiment

Restauració col·lectiva

Dret a l'alimentació

Espais de la recerca, formació, dinamització i difusió del sistema agroalimentari i dinamització agroecològica

L', a través de la regidoria de Ciutat Verda, ha presentat la, un treball que s'ha elaborat com a punt d'inici d'un procés de participació ciutadana que haurà de definir el pla d'acció per promoure laa la ciutat.La diagnosi, elaborada per la cooperativaa petició de l'Ajuntament, ha estat presentada recentment a representants delde la ciutat. El document ha estat elaborat amb el suport de la, que ha finançat un 75% de l'estudi.El treball pretén examinar i comprendre com funciona el sistema alimentari a Manresa des de diversos punts de vista (productiu, d'indústria alimentària, logística, comercialització, restauració, dret a l'alimentació...) i fer-ho a partir no només de, sinó també amba diversos agents.Durant la presentació del pla, que es va dur a terme a la sala d'actes del Casino, es van donar algunes dades rellevants, com per exemple el fet que un 73% delsestaran en edat de jubilació els pròxims 10 anys; que els habitants del Bages fan un 43% de les compres dea les; que laha augmentat en un 7% entre el 2017 i 2019, o que el Bages és un entorn amb una riquesa important en projectes i entitats amb unLa presentació d'aquesta diagnosi és el punt d'inici d'unmés ampli per tal de definir el pla d'acció per promoure la transició ecològica a Manresa. El pla d'acció es farà de manera participada a través de, on es presentaran experiències d'èxit i on s'obrirà un espai de treball per definir les línies de treball i les accions per complir els objectius estratègics.A Manresa, el setembre de 2022 hi havia 40 persones que cotitzaven al règim general ali 80 més que ho feien al règim d'autònoms. Es tracta, no obstant això, d'un sector força envellit. La mitjana d'edat dels caps d'explotació és de. Això significa que el 73% del total estaran enen els pròxims 10 anys.El 21% de les persones caps d'explotació sóna Manresa, percentatge per sota de la mitjana catalana (23,9%) i de l'estat (28.6 %).Les terres llaurades estan destinades principalment a, amb 710 hectàrees dedicades a aquest cultiu (un 64% de la superfície total llaurada), seguit dels altres cultius herbacis que ocupen 163 hectàrees (15%). En tercer lloc, hi ha la, amb 77 hectàrees. cultivades (7%).Segons dades de la Diputació de Barcelona, el sòl agrari actual només garanteix un 6,5% de l', tenint en compte les terres disponibles i la població de la ciutat.Hi ha 17 operadors encertificats, dels quals 8 són productores agrícoles. En percentatge sobre la producció total, destaca especialment la producció ecològica de cereals i la vinya. A més, hi ha 1 ramader de pollastres, 2 cellers, 1 elaborador de condiments i 1 de preparats carnis i 4 es dediquen a la comercialització i/o distribució. Cal destacar una demanda i sensibilització creixent favorable als productes ecològics i deproximitat.Hi ha 10 espais d', entre horts socials, comunitaris i municipals, que treballen en la seva coordinació. Cal posar èmfasi en la seva dimensió social i de sensibilització a més del seu aspecte productiu.Ladel Bages factura un 1,92% del total del sector a Catalunya i n'ocupa el 2,25% de les persones treballadores. El 81% de la facturació es deu als productes carnis (a Catalunya, és el 30% del total de la indústria alimentària). També destaca eli els cellers de vi, els quals formen part de laHi ha presència d', tant en el passat com en l'actualitat, com l'obrador compartit.Malgrat que la distribució és un sector fortament globalitzat, les polítiques municipals poden afavorir l'adopció deEl transport que ocorre entre la producció i la venda d'aliments suposa al voltant del 6% de totes les emissions devinculades al producte alimentari. Per tant, apostar per aliments de proximitat és important per reduir l'impacte climàtic del sistema alimentari.realitza una feina de logística i distribució de producte de proximitat i ecològic a la comarca des de fa més de 11 anys, tot comercialitzant a particulars i a col·lectivitats mitjançant el treball amb productors locals.Dos dels grans grups empresarials vinculats a la gran distribució alimentària,, es van fundar a Manresa. Actualment tenen la seu en altres poblacions properes.Igual que en el sector primari, latambé es constata en el sector del petit comerç.Al Bages, el 2019 les compres d'van fer majoritàriament alssupermercats o hipermercats, centres comercials i grans magatzems (43,04%). A lavegada, les compres directes al pagès productor van augmentar en un 7% i, als mercats devenda no sedentària, en un 5%, entre 2017 i 2019.A Manresa, hi ha uni un de privat. A més, la ciutat compta amb tres: el mercat agrari de la plaça Puigmercadal, el mercat agrari de la plaça Major i el mercat de la Font de les Oques, i tres mercats no sedentaris on hi ha parades d'alimentació. També hi ha quatre cooperatives o grups de consum, un agrobotiga i un supermercat cooperatiu amb més de 700 socis.Dins del pla d'acció de l'es contemplava "la promoció de nous espais i canals de comercialització" i s'han fet campanyes de comunicació i promoció dels productes de proximitat i hi ha un cercador de botigues amb productes locals.Des de 2022 l'associaciótreballa amb un grup de 22 restaurants de la comarca, 11 d'ells situats a Manresa, per promocionar els productes de proximitat.­­Hi ha diverses activitats que dinamitzen el sector de la restauració col·lectiva, com les, la, lao les trobades d'enxarxament entre productors i cuiners.A Manresa hi ha 13 centres públics d'educació infantil i primària amb servei deobligatori i, per tant, susceptibles d'incorporar-hi productes de proximitat.A Manresa hi ha dos menjadors escolars amb un projecte deque inclou tot el procés: des de la compra del producte de proximitat a l'elaboració, fins a l'hora de servir-lo i d'aportar tot el procés educatiu que comporta el treball als menjadors dels centres escolars.L'elaboració de l'de l'Ajuntament de Manresa, que s'ha fet de forma participativa i que intenta adreçar el dret a l'alimentació des d'una visió integradora.Es constata l'opció de poder anar incorporant productes de proximitat en els ajuts a famílies vulnerables que s'atorguen des delsde l'Ajuntament de Manresa i des delA Manresa, l'ecosistema vinculat als sistemes alimentaris sostenibles és, amb diverses entitats que treballen per la transició agroecològica i enfocament d'economia social i solidària.Les iniciatives institucionals amb suport de lasón les que gestionen pressupostos més elevats. En aquest sentit, destaca l', que gestiona un pressupost d'1,1 milions d'euros per un període de 3 anys, o laamb 349.000 euros per dos anys.Cal destacar la feina de coordinació que fa la DO Pla del Bages, que agrupa tots els cellers del territori i fa tasques de, però també de recuperació de varietats tradicionals i del patrimoni cultural vinculat a la vinya i el vi.Existeix certa col·laboració entre els diferents projectes amb visió agroecològica tot i queRecentment, s'ha creat la iniciativa, que promou els productes de proximitat.Manresa ha estat la primera ciutat catalana que ha rebut el segell deuna distinció atorgada pel programa internacional Fair Trade Towns recentment (desembre de 2022).