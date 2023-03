Mar Juárez i Meritxell Soler, convocades per la selecció per a dos compromisos internacionals

La marxadorai la maratoniana, totes dues atletes de l'Avinent Manresa, han estat convocades per laper dos compromisos importants d'aquest 2023.Juárez formarà part de l'equip estatal de 20 quilòmetres marxa que prendrà part en elper equips que es disputarà a la localitat txeca de. Juarez es qui liderarà aquest formació estatal com a finalista del darrer Campionat d'Europa del passat estiu en la prova dels 35 quilòmetres marxa on va ocupar la setena posició.Per altra banda, Soler ha assegurat la seva plaça a la marató deld'atletisme que es disputarà ael proper mes d'agost. Les seves 2h26'37" fetes a Sevilla li atorga el bitllet, juntament amb Marta Galimany, com a "fixes" per al compromis internacional. La marató del Mundial es disputarà el dissabte 26 d'agost a la capital hongaresa.