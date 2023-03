Sant Fruitós obre els dos primers bucs públics d'assaig per a músics de la comarca

ha obert dosper tal que els joves amb inquietuds musicals disposin d'un espai adequat per assajar.Aquestes noves instal·lacions, ubicades al, són una aposta per a donar suport al talent artístic del municipi, de la resta de la comarca i, especialment, per als joves que sovint tenen dificultats per trobar un espai on tocar amb les condicions necessàries. A tota la comarca del Bages aquests són els primers bucs d’assaig municipals que entren en funcionament.Amb la posada en funcionament d'aquesta instal·lació a partir d'aquest mes d'abril, el municipi disposarà de un espai que ha de servir per donar suport ad'aquesta disciplina artística.Aquests bucs es podrani el seu preu variarà en funció de les hores que se sol·licitin. Els espais estan equipats amb, el què permetrà que qui en faci ús únicament hagi de portar el seu instrument. La reserva de l'espai es gestionarà des de l'equipament juvenil.Aquests bucs d'assaig s'obren ara al públic un cop han estati tenen les condicions òptimes per a poder-se utilitzar. Prèviament a la seva obertura ha estat necessari realitzar un estudi i fer les modificacions pertinents perquè reunissin les condicions adequades.L'acte d'inauguració serà aquest divendres a les 8 del vespre amb un concert íntim a càrrec del músic local, obert a tota la ciutadania. En aquesta ocasió, Deké presentarà un nou projecte que inicia en solitari i que ha anomenat Kevin Deké en solitario a pecho descubierto.