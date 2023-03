S'estrena «Som dones de Sant Fruitós de Bages», sobre l'evolució de la dona a la societat

Emmarcat dins els actes del, aquest dijous 30 de març elserà l'escenari de l'estrena del documental Som dones de Sant Fruitós de Bages, una peça audiovisual que recull elde diferents generacions del municipi que ens parlen sobre com ha evolucionat la situació de les dones en els darrers cinquanta anys.Un total de setze dones desón les protagonistes d'aquest treball que vol donar a conèixer i reivindicar el paper de les dones al municipi i a la societat en general. En el documental hi han participat dones de, per tal de poder recollir un testimoni el més transversal possible.Durant la projecció els espectadors podran veure com ha anat evolucionant la situació de la dona a través de l'explicació de fets del dia dia comAquest documental forma part de la sèrie de documentals elaborats a partir de ladel municipi i totes les entrevistes realitzades passaran a formar part íntegrament del fons de memòria oral del poble.La projecció serà a les 7 de la tarda al Teatre Casal Cultural i es poden descarregar invitacions gratuïtes a aquest enllaç