El grup manresà Falcon & Firkin presentarà dijous al Kursaal el seu últim disc

La sala petita delacollirà aquest dijous, 30 de març a les 19 h, la presentació de Brisa de mar, l'últim treball de, el grup de pop-rock nascut a Manresa i que lideraEn aquesta ocasió el grup delaposta per aires més mediterranis, de manera intencionadament conceptual, dotant les cançons d'un so fresc amb la presència d'que predominen per sobre de les guitarres distorsionades dels discos anteriors de la banda.Les històries de les cançons segueixen un mateix fil conductor, el mar i el seu entorn. Parlen de platja, d'estius tranquils en família i del repòs de la vida frenètica del dia a dia que ens absorbeix.que transmeten la calma del mar i la brisa de les onades quan les sents a prop.Lesper assistir al concert de Falcon & Firkin tenen un preu de 12 euros (10 euros per a majors de 65, menors de 30 anys i Carnet Galliner) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet