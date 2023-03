Ajuntament de Manresa, Ateneu Cooperatiu i CAE impulsen un programa de formació per a entitats

Accions formatives

El certificat digital a les entitats. 2h. 20/04/2023

Gestió integral de petites associacions. 20h. Del 04/05/2023 al 25/05/2023. En línia.

Estratègies i eines per facilitar els relleus de les entitats. 2h. 09/05/2023

Fiscalitat bàsica per associacions. 2h. 10/10/2023

Comunicació i assertivitat en el voluntariat. 8h. 20/10/2023 i 21/10/2023

Com justificar una subvenció. 2h. 02/11/2023

Tècniques de dinamització del treball en equip. 8h. Del 09/11/2023 al 30/11/2023. Els dijous

Com fer la memòria de l'entitat. 4h. 21/11/2023 i 28/11/2023

L', eli l's'han coordinat per oferir una programació formativa adreçada a les associacions que es durà a terme aaquest 2023. El programa inclou vuit accions formatives sobre diverses temàtiques i en diferents formats.D'una banda, hi ha quatre càpsules formatives sobre diferents temàtiques específiques:i la. Són càpsules amb un enfocament molt pràctic, de 2 hores de durada cadascuna i la inscripció és gratuïta.Per altra banda, hi ha un curs de, amb una durada total de 20 hores en modalitat en línia, que combina quatre videosessions a través de la plataforma Zoom i treball individual de l'alumne a través de la plataforma Moodle. També hi ha un taller sobre, amb una durada de 4 hores i, finalment, dos cursos sobre aspectes més competencials:, amb 8 hores cadascun. Aquestes quatre accions formen part delque impulsa el Departament dei tenen una quota d'inscripció que va dels 5 als 20 euros.La primera càpsula -El certificat digital a les entitats- es farà el 20 d'abril, de 6 a 8 de la tarda, als locals del CAE -Plaça del Milcentenari, s/n de Manresa- i a partir d'aquí s'aniran duent a terme la resta al llarg de tot l'any 2023. La, els horaris, els continguts dels cursos i l'accés al formulari d'inscripció es poden trobar al web del CAE Complementant aquesta programació formativa, les associacions també podran gaudir d'unen el marc de les actuacions que impulsa l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. Aquest servei ofereix assessorament individualitzat davant consultes de tipus legal o organitzatiu i, si és necessari, acompanyaments en diversos processos associatius (creació i registre d'una associació, dissolució, modificació d'estatuts...). Per accedir-hi cal sol·licitar-ho a través del mail cae@cae.cat Aquesta oferta formativa i de suport a les associacions s'ha pogut estructurar a partir de la suma d'interessos, esforços i recursos entre l'Ajuntament de Manresa, el CAE i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. D'una banda, l'Ajuntament de Manresa ha aportatperquè les entitats de la ciutat puguin incorporar coneixements i recursos que els permetin millorar el seu funcionament i la seva gestió. Per la seva part, el CAE, com areconeguda per la Direcció general d'de la Generalitat de Catalunya, ha aportat algunes de les accions formatives que té reconegudes i que va sol·licitar d'impartir aquest any. I finalment, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, a través de la seva tasca de promoció i de reforç de l', permet desenvolupar les accions d'assessorament adreçades a les associacions, un servei del qual fins fa poc només se'n podien beneficiar les cooperatives.