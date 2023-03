Pacients amb discapacitat intel·lectual del Bages ja no hauran d'anar a Barcelona a l'odontòleg

Les persones ambsovint requereixen d'anestèsia per fer. Fins i tot, en alguns de tan habituals com les neteges. Fins ara, això no era possible fer-ho a lai els usuaris havien de desplaçar-se fins a. "Un estrès afegit", segons explica la infermera d'Ampans, qui afegeix que desplaçar-se fins allà, amb tot el temps d'espera que suposa, "els neguitejava molt". Ara, però, elha apropat eli els pacients no han de desplaçar-se a Barcelona. S'atenen a l'(IOMA) de lade Manresa. Un fet que Ampans qualifica de "gran avenç".La majoria d'usuaris d'tenen la boca malament perquè molts cops no és fàcil fer-los la higiene bucal. "No volen, no es deixen i, amb el pas del temps, les dents es van deteriorant i arriben a l'edat adulta amb unes boques fatalíssimes", subratlla la infermera Roser Creus.A més, molts cops no es fan lesque es faria qualsevol persona perquè, fins ara, s'havien de portar a Barcelona i això suposava tot un enrenou. Ara, però, un acord entre eli la, que gestiona l'Institut d'Odontologia i Maxil·lofacial Avançada de la Clínica Sant Josep de Manresa, permetrà estalviar-se el trasllat fins a Barcelona. D'aquesta manera, assegura Creus, es podran fer els tractaments necessaris i fer molta més prevenció.Per, cap del servei de maxil·lofacial d'Althaia, aquest tipus d'usuari té la mateixa patologia que qualsevol altre, però el problema és que molts cops està "més descontrolada perquè no tenien accés a l'assistència sanitària d'una manera adequada". "Això fa que, de vegades, els casos arribin amb més evolució. Al final és el mateix que qualsevol altre, però més exagerat", subratlla.Ara, els usuaris es poden visitar al seude referència i els odontòlegs del centre són els que deriven a aquells pacients que necessiten accedir al servei especialitzat. Solen ser pacients que no es poden visitar a causa de la seva, ja sigui per una manca de col·laboració o per la seva dificultat de maneig. La Fundació Ampans és qui va sol·licitar aquest servei per estalviar el desplaçament. Fins ara, anualment es feien una quarantena de derivacions fins a Barcelona.