Althaia incorpora la ressonància magnètica pediàtrica, que evita desplaçaments a Barcelona

Transmetre tranquil·litat

Laha incorporat lai ha humanitzat les instal·lacions de l'deon es realitza. Amplia així la cartera de serveis adreçats alsi apropa una eina diagnòstica als nens i a les seves famílies, que per fer-se una prova d'aquestes característiques s'havien de desplaçar als centres de referència de l'La posada en marxa de la ressonància magnètica pediàtrica ha estat possible gràcies a la tasca i la col·laboració entre els professionals dels serveis de. La humanització, que afavoreix la realització de la prova en un clima de relaxació i tranquil·litat, s'ha realitzat a través deld'Althaia.Per tal de poder realitzar aquest tipus de prova en infants a partir d'1 any, un equip de professionals que incloud'aquest servei s'ha format específicament. També ha estat necessària l'adquisició deespecífic per a sedació en ressonàncies magnètiques.El fet de poder realitzar la prova al territori contribueix a millorar i agilitzar els diagnòstics pediàtrics. La ressonància magnètica pediàtrica és un procediment de gran ajuda per avaluar zones com el cervell, l'abdomen, el tòrax, la pelvis i les extremitats que permet detectar una, des de ruptures de lligaments fins a tumors.Althaia va començar a realitzar ressonàncies magnètiques pediàtriques com ael febrer de l'any 2020. L'emergència de lava fer que el servei s'hagués d'aturar un temps. L'any 2020 es van realitzar 27 ressonàncies magnètiques pediàtriques, el 2021 se'n van fer 60 i el 2022 la xifra va ser de 97. Entre els anys 2020 i 2022, doncs, se n'han realitzat 184. Amb la incorporació de la humanització, a finals de l'any passat,És normal que els menors puguinabans i durant la realització de la ressonància magnètica, per la qual cal estar. Per evitar el moviment i garantir que les imatges que s'obtinguin tinguin la millor qualitat, normalment és necessària ladels nens o, si són molt petits, l'anestèsia general.La humanització dels espais buscai crear un ambient agradable perquè els infants estiguin el més relaxats possibles i, en alguns casos, pot contribuir a evitar la sedació. En aquest sentit, disposar d'unesafavoreix l'dels pacients a qui s'ha de realitzar la prova.La sala on hi ha l'aparell s'ha ambientat amb motius decoratius que. La idea és que els infants puguin imaginar-se que, quan entren a l'interior de la màquina, estan a l'espai i veuen les constel·lacions. La sala de preparació compta amb elsen una de les parets. Per aquesta humanització s'ha optat per un degradat de colors grocs i blaus que representa el dia i la nit i que vol transmetre calidesa i benestar.Com que les instal·lacions de la ressonància magnètica són compartides entre, s'ha escollit una humanització que fos adequada per a tots els usuaris. La resposta dels pacients a qui s'ha realitzat una prova d'aquestes característiques des que hi ha la humanització, tant adults com pediàtrics, ha estat molt bona. Cal tenir en compte que per a molts adults sotmetre's a una ressonància magnètica pot comportar un, arribant a dificultar molt els bons resultats de la prova. En els casos en què hi ha, la prova es realitza amb la presència d'un anestesiòleg per administrar una sedació més o menys profunda de manera segura per als pacients.La humanització de la ressonància magnètica pediàtrica és una de les accions incloses en el projecte de mecenatge per a laa Althaia. Aquest projecte ha esdevingut realitat gràcies a Control Group, Hewlett-Packard, Spandex, Brown Tailor i Framun, que han portat a terme la humanització de l'espai, mentre que CaixaBank ha finançat la tecnologia i la formació dels professionals.