L'ASFE aconsegueix l'ascens matemàtic a la Copa Catalunya de bàsquet femení

L'femení deva aconseguir dissabte passat davant ella victòria més important de la seva història, ja que li garanteix l'a la, la màxima categoria a nivell de país abans d'entrar en les lligues estatals, quan encara té quatre partits per disputar.Elva aconseguir amb el pavelló ple una victòria molt emocionant contra el Museu del Còmic BF Castelldefels 2025 per un ajustat 45-43 que li assegura acabar entre elsde. Les santfruitosenques estan completant una gran temporada: són líders del grup amb un balanç de dinou victòries i només una derrota de manera que, a banda de l'ascens, tenen a la mà classificar-se per a laque decidirà les campiones de la categoria.Aquesta notícia arriba després que el mateix dissabte el Manresa CBF es garantís la classificació matemàtica per a la Final a 4 de la Copa Catalunya -la categoria on jugarà l'ASFE la propera temporada-. En el cas de la manresanes, l'ascens a la-ja d'àmbit estatal- tindrà més dificultats. A banda de superar com a mínim lade la Final a 4, hauran de competir amb els equips classificats d'per intentar consolidar l'ascens.