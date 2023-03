El Catalunya Central posa punt i final a la temporada amb una dolça derrota davant l'INEF - Barça (56-10)

Diumenge, i tenim l'etapa final de lacom a complicació afegida per poder arribar fins al camp de la Foixarda a disputar una semifinal que, d'entrada, ja se sabia que seria molt desigual entre el líder de la fase regular, l', i el novell a Primera Divisió que s'havia colat contra pronòstic a les semifinals: el(conformat amb noies de l'i el).I malgrat tot, domini visitant en els primers minuts posant sorprenentment a l'INEF-Barça a la defensiva i mostrant unde nivell. Molt més centrades que en molts altres partits de la temporada on, els inicis sempre han estat un llastre que arrossegar. El joc es desenvolupava al mig camp, però era trepidant i ple de força per ambdós quinzes.Fins al minut 14, marcador a zero. Elva ser de les locals, per la banda dreta en una superioritat forjada a foc lent en la constància d'anar imposant metre a metre la seva força bruta (5-0). Això sí, resposta ràpida del Catalunya Central que feia declaració de no arronsar-se.anotava marca culminant una bona combinació de tot l'equip en l'ofensiva, arriscant anant per la marca i descartant una oportunitat dea pals que podia semblar més clar. I el risc va tenir el premi de l'empat, en el minut 22 (5-5).L'INEF-Barça prenia consciència a la força que si volia guanyar el passi a la final no es podia refiar i, cinc minuts després, en el 28, les locals tornaven a posar-se per davant en el marcador. L'esforça passar factura en els dos 15, però hi havia més benzina en el dipòsit de les de laCom a mínim, les transformacions tampoc eren fàcils per a cap xutadora i l'avantatge al lluminós i les sumes de punts de les locals només podien sumar-se, arribant-se al descans amb un (20-5) que marcava diferències, però que encara podia ferde posar-li les coses complicades al tot poderós líder.Al descans calia recuperar alè i mantenir la moral alta, perquè en realitat, s'estava combatent lade les campiones de la fase regular amb un compromís i un joc molt seriós, potser el més complet de tota la temporada.A més a més, dos minuts després de la represa: cop d'efecte del Catalunya Central. Com per avisar que no pensaven cedir sense donar-ho tot. L'atac de l'INEF-Barça havia sobrepassat la línia de 22 quan Merion Sorti inicia un esprint no menys al·lucinant que seriasense que cap jugadora rival la pogués atrapar abans de superar la. Quin tros de carrera!, per posar esperança al col·lectiu del Catalunya Central (20-10, min.42).És cert que aquesta seria la darrera anotació del Catalunya Central, i que, en canvi, les locals anirienperquè, evidentment, havien de demostrar la seva superioritat. Això sí, el que no van poder evitar és que l'afició desplaçada, equip tècnic, familiars i, sobretot, les mateixes jugadores, es poguessin mostrar orgulloses de tot el camí fet.La temporada passada van quedar campiones invictes de, i aquest any, després de classificar-se per a jugar a, han evolucionat i millorat constantment en bon joc, guanyant més partits que perdent (7-6), i quedant entre les quatre primeres de la Primera Divisió. Ningú no s'ho podia esperar a l'inici del curs, i, malgrat el 56-10 final (l'acta signa un 58-10 amb una transformació que ningú va veure que es llancés), el retorn a casa va ser amb un molt bon regust de boca per poder-ho comentar amb tot l'orgull a tothom.