Manresa instal·la 27 pantalles electròniques d'informació a temps real de pas del bus urbà

L'ha instal·lat 27 novesd'informació en temps real a les parades del bus i cinc novesdins el projecte de renovació de la flota i la millora del servei, amb l'objectiu de continuar millorant el confort i la informació dels usuaris del transport públic. L'actuació ha estat finançada amb els fons europeusen el marc del(PRTR).De les 27 noves pantalles digitals instal·lades, n'hi ha catorze que estanexistents, dotze sóni una és una pantalla TFT de 43 polzades que s'ha instal·lat a la parada del servei a l'andana número 14 de l'i que funcionarà pròximament. Les catorze pantalles s'han instal·lat a les parades Cal Gravat, Espai Jove Joan Amades, Santa Clara, Institut Lacetània, Bruc Escola Renaixença, Centre Hospitalari, UPC, Plaça Mallorca, Cadí, Font, Pujada Castell, Josep Arola, Alcalde Prunés i Plaça Valldaura; i els dotze menhirs autònoms a les parades Francesc Moragas, Sant Pau, Bonavista-Vic, Policia Local (ascendent), Roger de Flor, Clínica Sant Josep, Dolors, Dos de Maig, Pau Casals, CAP Les Bases, Valentí Almirall i Plaça Prat de la Ri ba.Les 27 pantalles noves se sumen a les setze existents. Així, en total, ja hi ha a la ciutat 43 parades amb pantalles d'informació i totes funcionen amb. En les pantalles, a més a més de la informació de pas dels busos en temps real, també s'ofereix informació d'utilitat per a l'usuari del bus com noves tarifes, reforços especials i dates de renovació de títols. Aquesta informació també es pot consultar a qualsevol parada a través de l'appA les pantallestambé s'hi poden projectar imatges en color o vídeos. A banda de la nova pantalla TFT instal·lada a l'andana 14 de l'Estació d'Autobusos, Manresa ja compta amb pantalles iguals a l'estació de(interior), a(interior) i al(exterior).Per altra part, s'han instal·lat també cinc noves marquesines que s'han situat a la Muralla de Sant Francesc, a l'estació de la Renfe (2a unitat), a la Pujada del Castell, Els Trullolls (2a unitat) i l'Avinguda Universitària. Amb aquestes cinc noves marquesines, la ciutat ja compta ambEl cost de les actuacions (pantalles i marquesines) és de 311.165,34 euros més IVA, dels quals la subvenció del Next Generation és de 232.942,14 euros. La resta la paga l'Ajuntament a través de laLa instal·lació de noves pantalles d'informació i noves marquesines forma part del paquet d'actuacions adreçades a renovar la flota i millorar el servei de Bus Manresa, amb una inversió global de 6.140.951 euros, 2.366.050 dels quals provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb els fons europeus Next Generation. Gran part de la inversió s'ha destinat a la compra de vuit, l'adaptació de les instal·lacions per poder realitzar l ade la flota, amb una estació transformadora i vuit punts de càrrega, la millora de l'eficiència i la instal·lació deper als vehicles.