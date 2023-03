El Cicle per a majors 65 anys tornarà dimecres al Kursaal amb un concert de la Cobla La Flama de Farners

La sala gran delacollirà aquest dimecres, 29 de març a les 6 de la tarda, Trencadís, un concert amb lai la cantant i actriuque es podrà veure dins delLa unió de talent de Neus Mar amb la innovació de la Cobla La Flama de Farners ha donat com a resultat un projecte musical en què el públic es pot traslladar a diferents llocs delsmitjançant les sonoritats proposades per aquest tàndem artístic., són algunes de les peces de diferents colors i mides que formen la música d'arrel del nostre país que ens identifiquen com a poble, grup, país.Totes aquestes propostes musicals són revisades, reformulades per encaixar dins de Trencadís, temes desiguals, d'orígens diversos i vida llarga que observades i escoltades per la veu de Neus Mar i l'acompanyament de la big band catalana,, de lluny fan brillar el nostre patrimoni musical i gaudir a tot el públic.Lesper veure Trencandís tenen un preu de 15 euros (6 euros per a majors de 65 anys) i es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet