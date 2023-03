Sant Fruitós dedica un espai en memòria de Vicenç Llorens, qui va ser regidor del municipi

Sant Fruitós de Bages ha dedicat un espai per al record i la memòria de Vicenç Llorens Concustell, a la urbanització on va viure, Pineda de Bages.El memorial, que sorgeix per la petició de l’Associació de Veïns i Veïnes de la urbanització s'ha ubicat en una zona natural des d'on es pot veure una gran panoràmica de la muntanya de Montserrat. L'espai està format per diferents elements naturals al voltant d'una gran llosa de pedra Sant Vicenç.L'acte d'inauguració, que serà diumenge a les 12 del migdia, comptarà amb una plantada d'herbes aromàtiques entorn l'escultura en el seu honor, per tal que siguin els propis veïns qui puguin posar el seu granet de sorra a l'espai. Posteriorment, hi haurà un pica-pica per als assistents.Vicenç Llorens va iniciar la seva implicació en la política municipal l'any 2011 com a regidor del grup municipal de Convergència i Unió. El maig del 2019 va encapçalar la llista de Junts per Sant Fruitós a les eleccions municipals i finalment el juny de 2020 va passar a formar part del govern municipal. En el municipi també va destacar per estar al capdavant de l'Associació de Veïns de Pineda de Bages durant més d'onze anys. Aquesta trajectòria fa que se’l recordi per la seva generositat, entrega i esperit de servei cap a les persones.El dia 8 de juliol de 2020, va morir als 59 anys després d'una llarga malaltia