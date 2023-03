Manresa acollirà dimecres el lliurament dels Reconeixements Administració Oberta 2022

La sala petita del Teatredeacollirà aquest dimecres, a les 5 de la tarda, l'acte de lliurament dels, que atorga anualment el(AOC).L'entrega comptarà amb la presència de la consellera de la Presidència i presidenta de l'AOC,; de l'alcalde de Manresa,; del president de Localret i vicepresident de l'AOC,, i del director gerent de l'AOC,. L'acte es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube del Consorci AOC.Aquesta és la vuitena edició dels Reconeixements Administració Oberta, uns guardons que l'AOC atorga cada any als ajuntaments i consells comarcals que han destacat en lade la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Els guardons distingeixen set categories d'acord amb el nombre d'habitants dels ens i la seva naturalesa.Aquests reconeixements es donen d'acord amb l'(IMD) que realitza l'AOC i que es determina a partir de l'anàlisi d'uns indicadors objectius, les dades d'ús dels serveis AOC i de l'anàlisi dels webs dels ens locals.L'IMD és una iniciativa única i innovadora, tant en l'àmbit estatal com internacional, que permet avaluar amb rigor elde la transformació digital d'un ens públic. Els índexs que mesuren el desenvolupament del govern digital en l'àmbit autonòmic o estatal no són apropiats per avaluar les dades a nivell local i, a més, es basen en enquestes o dades estadístiques, mentre que l'IMD utilitza dades obertes públiques i objectivables.