Fem Poble Sallent presentarà la llista a les eleccions municipals el proper dimecres

La candidatura municipalistadepresentarà el proper dimecres la llista amb la que concorrerà a lesdel mes de maig. L'acte serà a les 8 del vespre a l'Espai Culturalde Sallent.El cap de llista,, assegura que és "un equip cohesionat i preparat per encarar els reptes de futur de Sallent". La candidatura explicarà el projecte centrat en fer un poble "més amable, més sobirà i que tingui en compte tots els barris". "A Sallent hem de superar lai treballar en xarxa per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes", afirma Cabra.L'acte comptarà amb les intervencions dels primers candidats de la llista:i el propi Guillem Cabra. Els quatre abordaran les "principals prioritats" per al Sallent del 2030: la manca d'habitatge de lloguer, la construcció de la residència pública, la transició ecològica, la creació de llocs de treball arrelats al territori, la producció alimentària i la cura dels barris i els seus veïns.