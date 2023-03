Enric Forcada optarà a la reelecció com a alcalde d'Artés per ERC

[municipalsinformacional]ha escollitper tornar a encapçalar la llista republicana a lesdel 28 de maig. En el transcurs d'una assemblea local, l'actual alcalde ha rebut elde la militància per liderar el projecte els pròxims quatre anys. Forcada va ser elegit alcalde per primera vegada en els anteriors comicis, l'any 2019.El candidat ha agraït la confiança i ha destacat que "em sento amb moltes ganes d'encapçalar de nou un grup renovat, enfortit i il·lusionat perpel poble en la línia dels últims anys, pensant amb la gent i sempre al seu costat, escoltant i sabent-nos explicar. Cal queen allò que hem de millorar, però alhora gaudir i estimar el poble per tot allò que ens ofereix cada dia".Forcada també ha volgut fer un esment a l'inici d'un mandat que va anar acompanyat de la. "Hem viscut uns anys molt més difícils del que esperàvem, que han suposat una càrrega d'experiències, evolució i constància que ens han fet a tots i totes més fortes", ha assenyalat.De cara el futur, el cap de llista republicàper continuar impulsant projectes i treballant per a una gent d'Artés que s'imagina "orgullosa del seu poble, que l'estima i s'implica i el cuida per fer-lo millor cada dia. Volem ser al seu costat per fer-ho possible".