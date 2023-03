Bona acollida del Torneig Escolar de Futbol Sortiu i Gaudiu sis contra sis de Manresa

La plaça del Milcentenari deva ser diumenge l'escenari d'una gran festa esportiva durant la celebració delsis contra sis, que es va disputar al camp de futbolque convoca laL'equip Futbol Club La Séquia B de l'va guanyar en la categoria masculina i La Xavineta, de l', en la categoria femenina. Aquests dos equips, formats per alumnes de 6è de primària, com a guanyadors d'aquesta Fase Local, podran participar en laque se celebrarà entre mitjans d'abril i principis de maig entre els guanyadors dels municipis de Martorell, Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Boi, l'Hospitalet i Sant Vicenç dels Horts, amb la seu encara per decidir.El, que es va disputar amb una lliga entre quatre equips, va finalitzar amb la següent classificació: 1r Futbol Club La Séquia B (La Séquia) amb 9 punts; 2n Matadores (Escola Bages); 3r Sèéquia FC (La Séquia) i 4t Els Arkam (La Séquia).En el, que es va disputar al millor de tres partits entre els dos equips participants, l'equip guanyador va ser La Xavineta (Bages) que es va imposar per 2 a 0 a les Futbolissímes (La Séquia).A l'acte de lliurament de trofeus hi van assistir el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa,, i el president del Manresa Futbol Sala,, com a club col·laborador en l'organització d'un torneig que té l'objectiu de dinamitzar la pista esportiva Cruyff Court Manel Estiarte de la plaça del Milcentenari i fomentar els valors de l'esport entre els joves de la ciutat.